Mint emlékezetes, Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap délelőtt, miután feleségével, Lévai Anikó társaságában leadta szavazatát a főváros XII. kerületében, újságíróknak úgy nyilatkozott Borkai Zsolt ügyéről, hogy ő a győrieket támogatja, ők majd elmondják a véleményüket vasárnap, ő pedig majd hétfőn, mert ez a helyes sorrend.

Közben a Magyar Nemzet véleménycikkében azt írja, hogy a jövőre nézve nincsenek jó kilátásai az újra megválasztott győri polgármesternek, sőt, a lap egyenesen azt állítja: ha nem robban ki a Borkai-botrány, a főpolgármester-választás is másképp alakul. Mint a napilap írja, ugyan győzött […], azonban,

"ha áttételesen is, valószínűleg az egész ország népe alkotott ítéletet Borkai Zsoltról,

illetve a róla készült felvételek gerjesztette botrányról" – hívta fel a figyelmet a Blikk.

Tarlós István leköszönő főpolgármester kampányzáróján, szombaton a Borkai-ügyről szólva egyébként azt mondta: abban elsőként szólalt meg, és ma is az a határozott álláspontja, hogy amit Borkai Zsolt győri polgármester tett, az "védhetetlen, vállalhatatlan és méltatlan". Borkai Zsoltnak le kellett volna mondania.

Tarlós István az InfoRádió Aréna című műsorában is beszélt Borkai Zsolt ügyéről, azt mondta, hogy a győri történet felháborítja és elkeseríti. "Ez Borkai Zsolt története, aki ráadásul élsportoló és olimpiai bajnok. Ez védhetetlen, vállalhatatlan és méltatlan. Ez az ember méltatlanná vált. Sokan sokat és tisztességesen dolgoztak azért, hogy teljesítményt mutassanak fel, erre most Borkai úr előállítja ezt a helyzetet mások, tulajdonképpen bizonyos mértékig az egész közössége kontójára. Én nem is tudom, nem érzi, hogy mi lenne a kötelessége?" - fogalmazott a főpolgármester.

Ahogyan a XXI. Század Intézet vezető elemzője is azon a véleményen van, hogy

a Borkai-ügy a legrosszabbkor jött a kormánypártoknak,

Budapesten és a nagyvárosokban e miatt estek vissza, ebből le kell vonni a konzekvenciákat. Deák Dániel a köztévé hétfő reggeli műsorában úgy fogalmazott: az ellenzéknek szerencséje volt a politikai napirend alakulásával, a Borkai-botrány kipattanásával. Szerinte egyébként az ellenzéki egység meg fog bomlani.