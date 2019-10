Tóth Bertalan: nem valami véget ért, hanem valami most kezdődik

Nem szeretné elkiabálni, de szerinte beérett az a stratégia, amelyet követtek, amelyet a Magyar Szocialista Párt végig képviselt, hogy létre kell hozni azt az ellenzéki szövetséget, amellyel le lehet váltani a Fidesz helytartóit, nemcsak Budapesten, hanem nagyobb városokban is – fogalmazott Tóth Bertalan, aki szerint megtört a jég. Vagyis az a cél, amit kitűztek, azt a választók is akceptálták, tette hozzá.

Ahol eddig ellenzéki polgármester volt, ott alapvető céljuk volt, hogy az is maradjon, amit például Márki-Zay Péter várhatóan hozni is fog, mondta, hozzátéve, hogy jó híreket hallottak Miskolcról, Pécsről, Tatabányáról és Dunaújvárosból is, és bízik benne, hogy lesznek további olyan települések, ahol nem feltétlenül a polgármesteri címet, de sok helyen egyéni listás önkormányzati képviselőjük lesz.

Mint mondta,

igazi áttörést tudtak elérni.

Bár nyilvánvalóan egy polgármesternél a teljesítménye is számít, de nagyobb városokban az országos politikának is van befolyása, és tulajdonképpen az a mestertervet, amit eddig a Fidesz alkalmazott, hogy elaprózott ellenzék mellett egy tömb szavazóval tud sikert elérni, ezt tudták most megtörni, fogalmazott. Azzal, hogy létrehozták az ellenzéki szövetséget a fővárosi kerületekben és a főpolgármester jelölésnél, valamint a megyei jogú városok zömében.

Szerinte ma nem valami véget ért, hanem valami most kezdődik, és az biztos, hogy

törés van a pajzson,

és majd a leendő polgármestereknek és leendő testületeknek kell bizonyítania azt, hogy az ellenzék tud kormányozni, el tud vezetni egy települést, egy várost., mert ezzel tudják bizonyítani, hogy van valós alternatíva Magyarországon.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt