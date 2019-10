Több pénz jut a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezményére - a nap hírei

Továbbra is szorosan együttműködik a Fidesz és Silvio Berlusconi pártja, a Forza Italia - mondta a magyar miniszterelnök.Orbán Viktor az M1-nek azután beszélt erről, hogy Rómában részt vett a Kereszténydemokrata Internacionálé rendezvényén és a Forza Italia vezetőivel, Silvio Berlusconi elnökkel és Antonio Tajani alelnökkel egyeztetett. Hozzátette: Silvio Berlusconi egy üzleti delegációval el is jön majd Magyarországra, és tanulmányozni fogják a befektetési lehetőségeket. Orbán Viktor pénteken már Párizsban lesz, ahol Emmanuel Macron francia elnök munkaebéden látja vendégül.

További 2 milliárd forintot biztosít a kormány a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezményére. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón hangsúlyozta, hogy a kifizetéseket is próbálják gyorsítani. Elmondta: eddig 8950 határozat született. Egyben megerősítette, hogy a magyar kormány Várhelyi Olivér uniós nagykövetet jelöli az Európai Bizottság biztosának. Hozzátette: Magyarország jelenlegi formájában megvétózná az európai uniós költségvetést, azt még tárgyalásra sem tartja alkalmasnak.

Keresetet indít az Európai Bíróságon Magyarországgal szemben a cigaretta jövedéki adója miatt az Európai Bizottság. A testület szerint Magyarországnak 2017. végéig volt arra ideje, hogy fokozatosan emelje a cigarettára kivetett jövedéki adót, amíg az eléri az előírt küszöbértéket, ám ez mostanra sem sikerült. Emellett a személyi és a gépjárműadatokra vonatkozó előírások miatt felszólítást küld Magyarországnak az Európai Bizottság.

A globális technológiai cégek alapos vizsgálatát sürgette az igazságügyi miniszter a Jogász Vándorgyűlésen. Varga Judit Zalakaroson azt mondta: mára olyan gazdasági és informális hatalomra tettek szert, amelyekhez hasonlóra néhány évtizeddel ezelőtt csak államok lettek volna képesek. Varga Judit szólt arról is, hogy az Igazságügyi Minisztérium új feladatköreként az európai uniós politikák összehangolásával is foglalkozik.

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. tulajdonába került a Magyar Gáz Tranzit Zrt. Ezzel lezárult az MGT üzletágának és állami tulajdonú részesedésének megvásárlása. A kormány június 25-i határozata rendelkezett a Magyar Gáz Tranzit Zrt. értékesítéséről. Az FGSZ - amely a Mol-csoport tagja - és az MGT június 28-án írta alá a tranzakciós megállapodást. Az FGSZ a szerződés szerint 38 milliárd forintot fizetett a szlovák-magyar földgáz összekötő vezetékrendszer ellenértékeként.

A Neckermann Magyarország az elmúlt hetekben sikerrel kezelte a külső okokból eredő nehézségeket, pénzügyi helyzete stabil, és megkezdte a jövő tervezését - közölte a csődbe jutott Thomas Cook magyarországi érdekeltsége. A tájékoztatás szerint a Neckermann Magyarország a foglalásokat a szerződések szerint teljesíti, és talál megoldást akkor is, ha külső okok ezt akadályozzák. Az utasok kérésére visszafizetik a befizetett előleget és díjat azokra az utakra is, amelyeket a csődbe jutott anyavállalata, a Thomas Cook Austria lemondott.

A svédországi Göteborg és a spanyolországi Malaga viselheti az Intelligens Turizmus Európai Fővárosa címet 2020-ban. Az európai uniós díjat másodszor osztották ki - tudatta az Európai Bizottság illetékes irodája. A tájékoztatás szerint az idei pályázaton 17 uniós tagország 35 városa vett részt.

Elutasították az új Európai Bizottságban belső piaci biztosnak jelölt francia Sylvie Goulard kinevezését az Európai Parlament illetékes szakbizottságai. Emmanuel Macron francia elnök értetlenségének adott hangot. A legtöbb vitát a jelöltnél az állítólagos európai parlamenti fiktív állások ügyében ellene folytatott vizsgálat váltotta ki. A novemberben hivatalba lépő Európai Bizottságban Ursula von der Leyen megválasztott elnök a belső piaci szuperportfóliót szánta a francia politikusnak.

A brit és az ír miniszterelnök szerint még mindig van lehetőség a megállapodásra a Brexit feltételrendszeréről. Boris Johnson és Leo Varadkar magánjellegűnek minősített megbeszélést tartott Liverpool közelében. A londoni miniszterelnöki hivatal tájékoztatása szerint a brit és az ír kormányfő egyetértett abban is, hogy mindenkinek érdekében áll a megállapodás a Brexit feltételeiről.

Egyeztetést kezd pénteken a pártokkal a román államfő, miután a parlament megvonta a bizalmat a szociáldemokrata Viorica Dancila kormányától.Klaus Iohannis elnök az előrehozott választásokat nevezte a legjobb megoldásnak, ám elismerte, hogy ehhez a jelenlegi parlamenti pártok konszenzusára lenne szükség.

Washingtonban megkezdődött az amerikai-kínai kereskedelmi egyeztetések 13. fordulója. A két ország főtárgyalói megpróbálnak megoldást találni a világgazdasági növekedést is fenyegető kereskedelmi viszályra. Július óta először találkoztak a két ország főtárgyalói.

Olga Tokarczuk lengyel írónak ítélte oda a 2018-as és Peter Handke osztrák írónak a 2019-es irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia.A testület a lengyel szerző narratív képzeletét emelte ki. Az osztrák díjazottat nagyhatású munkásságáért ismerték el. Az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémiát sújtó botrányok miatt tavaly nem osztották ki, ezért jelentették be most a tavalyi díjazottat is.