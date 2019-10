Tizenkilenc éves lett az InfoRádió

A most 19 éves csatorna honosította meg Magyarországon a hírrádiózás műfaját. A negyedóránkénti gyors, hiteles, megbízható, releváns és elfogulatlan hírszolgáltatás mellett a közélet legfontosabb és legfrissebb információit helyszíni tudósításokkal, rendkívüli híradásokkal és magazinműsorokkal egészíti ki. Abban is egyedül áll Magyarországon, hogy egyáltalán nem sugároz zenét. A politikai-közéleti médiumoktól pedig az is megkülönbözteti, hogy nem sugároz saját véleményt vagy kommentárt. Aréna című egyórás műsora az ország egyik legtöbbet idézett rádióadása. 2001 óta a BBC szakmai partnere.

Az InfoRádió készítői 2018-ban, a "tárgyilagosság olvasható" mottóval indították el az infostart.hu című internetes hírportált, melynek olvasottsága már jóval meghaladta a napi 100 ezer egyedi látogatót.

A hírrádió műfajteremtő tevékenységét számos egyéb elismerés mellett ötször díjazták Superbrand címmel, 2008-ban Joseph Pulitzer-emlékdíjjal, 2013-ban pedig Prima Primissima díjjal tüntették ki.

