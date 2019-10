Anyagi okokból Svájcba vihetik az egész Hableány-ügyet

A napokban az Infostart is írt róla, hogy a balesetre, valamint az automatikus hajóazonosításra, illetve nyomkövetésre vonatkozó információkról chatelt Viberen a Hableány-tragédiában érintett Viking Sigyn ukrán kapitánya, ezen üzenetek tömegét viszont kisvártatva törölte; mindez az eddig elkészült hivatalos iratokból derül ki, ám a teljes nyomozás akár két évig is eltarthat - írja most az Atv.hu.

Az üzenetek egy része a rendőrségen, másik részük még a baleset után közvetlenül íródott:

"nem láttam"

"nem vettem észre"

"összeütköztem vele"

- ilyeneket írt a kapitány, mint arról az ATV egyik műsorában a szerencsétlenül járt hajó elhunyt kapitányának és családjának ügyvédje, Gulyás Krisztián beszélt.

Szerinte a törölt irományok "beismerő vallomással érnek fel".

Az elkészült szakértői anyag tisztázta, hogy a Hableány kapitánya jól látott a tragikus pillanatokban, a szakértői írás egésze közben alapvetően az ukrán kapitány felelősségét erősítik.

Lassan a polgári jog részére koncentrálnak az ügynek, merthogy ennek szerinte nem sok büntetőjogi része van. Továbbra is abban gondolkodnak, hogy Svájcban kezdik meg a polgári pert, mert a magyar bírói joggyakorlat annyira szűkmarkú az ilyen esetekben, hogy a bíró úgy viselkedik néha – mondta –, "mintha neki kellene a fizetéséből kifizetni" a kártérítést.

