Véget érnek a bringás megpróbáltatások Budapest és Szentendre között

Hosszú-hosszú előkészítés után ezekben a hónapokban nagyszabású kerékpárút-kivitelezési munkák kezdődnek Magyarországon. Az egyik nagyon fontos út, aminek az építése most kezdődik meg, az a Budapest-Szentendre kerékpárút.

"Ezt most is nagyon sokan használják, van valamiféle nyomvonal, de elég sok kívánni valót hagy maga után, és sok kritikát is kaptunk miatta" - mondta az InfoRádióban Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos.

A kivitelező augusztus 22-én felvonult a területre, hogy egy év alatt elvégezze az EuroVelo 6-os út új szakaszát.

"A Duna-menti kerékpárúton 3-4 százezer ember halad el évente, az volt az elképzelés, hogy ezt az utat mindenképpen meg kell hosszabbítani Budapestre, így a főváros is több százezer turistával gazdagodhatna évente"

- vélekedett Révész Máriusz.

A későbbiekben Szentendrén át lehet majd jutni egy kerékpáros hídon a Szentendrei-szigetre, Visegrádnál pedig vissza a budai oldalra, és egészen Rajkáig el lehet majd jutni kerékpárúton.

Révész Máriusz egy másik túraútvonalat is ajánl:

Budapestről Esztergomig lehet majd jutni az EuroVelo 6-oson, ott Párkányon át Helemba felé haladva el lehet érni egy másik hidat, a pesti oldalon pedig vissza lehet térni a fővárosba,

a Dunakeszin hiányzó kis szakasz szintén nemsoká elkészül.

A most épülő szakasz hossza 6 kilométer - Szentendrétől Budapest határáig -, 850 millió forintot szánnak rá.

Honnan hová? A Budapest és Szentendre közötti 5,6 kilométeres kerékpárút Szentendrén a Bükkös-pataktól a Dera-patakig meglévő hálózathoz csatlakozik. A nyomvonal a Dera-patak fölött egy új - 36 méter hosszú - híd megépítésével indul, majd halad Budakalász irányába, részben új nyomvonalon, részben meglévő mezőgazdasági utak kerékpárosbaráttá történő átépítésével, részben budakalászi kerékpárutak felújításával. Az EuroVelo 6 kerékpárút kapcsolatát az M0 gyorsforgalmi úttal - Megyeri-híd - a Gát utcai megközelítés biztosítja. A kerékpáros útvonal a Barát-patak fölött meglévő hídhoz csatlakozik, így éri el Budapest közigazgatási határát, amivel létrejön a folytonos összeköttetés a fővárosi kerékpározható útvonalakkal. (MTI)

Nyitókép: Pixabay