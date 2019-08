A rendőrség is megerősítette, hogy lövöldözés volt Ráckevén. Úgy tudni, több lőtt sérült van, a Blikk információi szerint lőfegyverek mellett késekkel is egymásnak estek, két családról lehet szó. Több rendőri egységet is vezényeltek a helyszínre. A portál szerint fejsérülés és fejszúrás is történt. Két TEK-es konvoj is kivonult.

Az Origo arról ír, hogy két, egymással vitázó társaság esett egymásnak puskákkal, késekkel és szúrószerszámokkal. Értesüléseik szerint hárman súlyosan megsérültek, közülük egy személyt vasvillával sebesítettek meg.

Az Index információi szerint a Bercsényi utcában estek egymásnak a vitázók, a rendőrök és a mentők is több egységgel vonultak a helyszínre.

Frissítés - rendőrség, mentők

Az MTI híre szerint az Országos Mentőszolgálat nagy erőkkel, köztük két mentőhelikopterrel érkezett a helyszínre.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság este kilenckor közölte: több bejelentést kaptak csütörtökön 18 óra körül, ezek szerint Ráckeve belterületén két család között veszekedés tört ki, amely tettlegességig fajult. A bejelentők azt is elmondták, hogy több lövést is hallottak.

A rendőrség a helyszínen a megfelelő erőkkel biztosítja a település biztonságát, Ráckevén jelenleg nyugalom van. A sérülteket a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították, a rendőrök a helyszínről több embert előállítottak, elszámoltatásuk folyamatban van.

A Ráckevei Rendőrkapitányság vizsgálja az eset körülményeit.