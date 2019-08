További fejlesztések várhatóak a Hungaroringen - a nap hírei

További fejlesztések várhatóak a Hungaroringen - jelentette be az innovációs és technológiai miniszter a Formula-1-es Magyar Nagydíj helyszínén. Palkovics László elmondta: ütemezett fejlesztési tervre van szükség, amely arról is szól, hogyan lehet a versenypályát és környezetét lényegesebben attraktívabbá tenni. Hozzátette: a főépület átalakítására több megvalósíthatósági tanulmány is készült, mert már nem felel meg a mai kor követelményeinek. A közeljövőben további lelátórészek válhatnak fedetté. A tárcavezető szerint minden adott ahhoz, hogy a kormány október végén egy átgondolt stratégiát tudjon elfogadni.

Felújítás miatt torlódásokra kell számítani keddtől az M1-es autópályán. Jövő év végéig összesen 71 kilométernyi szakaszon újul meg a pálya a Budapest és a Hegyeshalom felé vezető oldalon. A munka a terelés kiépítésével kezdődik Biatorbágy és Herceghalom között a főváros felé. Az M0-s és Tatabánya-Újváros közötti eddig kimaradt szakaszok felújítása mindkét pályaoldalon előreláthatóan 2020 novemberéig tart. A beruházás 22 milliárd forintba kerül.

Szerdáig pótfelvételizhetnek azok, akik egyik megjelölt felsőoktatási képzésre sem kerültek be vagy nem is jelentkeztek. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnökhelyettese elmondta, hogy csak egy helyre lehet jelentkezni, a felvi.hu portálon keresztül. Az eredményeket augusztus 26-án hozzák nyilvánosságra. A pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzések többnyire önköltségesek.

Szirénapróbát tart hétfőn országszerte a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Délelőtt 11 órától a lakossági riasztó rendszer csökkentett üzemű, úgynevezett „morgató” próbája lesz hallható, majd szöveges üzenet és ismét sziréna következik. A riasztás végét is szöveges üzenet jelzi majd.

Drónos terrortámadások veszélyére figyelmeztet az Európai Bizottság. A testület terrorizmus elleni küzdelemért felelős tagja a Welt am Sonntag című német lapnak azt mondta: a pilóta nélküli légi járművek technológiája egyre fejlettebb, így nemcsak a törvényes felhasználás területén erősödik a vonzerejük. Julian King hozzátette: Brüsszel támogatja a tagállamokat az információk cseréjét szolgáló hálózatok kiépítésében és a nemzetközi fellépés erősítésében. A bizottság több pénzügyi támogatást is biztosít a drón-fenyegetések elhárítását célzó projektekre.

Csaknem kétmilliárd fontos támogatást jelentett be az egészségügy számára a brit kormányfő. Boris Johnson a Sunday Times című lapban azt közölte: az összeget, amely több mint 660 milliárd forintnak felel meg, az angliai kórházak finanszírozására fordítják: azonnal új felszereléseket vásárolnak, a fennmaradó pénzből pedig további fejlesztéseket hajtanak végre.

Az amerikai hatóságok terrorcselekményként kezelik az El Pasóban elkövetett tömegmészárlást - jelentette be a szövetségi igazságügyi minisztérium. Texas állam azt tervezi, hogy halálbüntetést kér az elkövetőre, a hatóságok gyűlöletből elkövetett szövetségi bűncselekmény miatti vádemelésre készülnek a 21 éves férfi ellen. Patrick Wood Crusius szombaton nyitott tüzet egy áruháznál, 20 embert agyonlőtt, 26-an megsebesültek. Nem sokkal később az Ohio állambeli Daytonban 9-en meghaltak, 27-en megsérültek egy másik fegyveres támadásban.

Moszkvában több mint ezer embert vettek őrizetbe a hatóságok a tegnapi tüntetésen - állítják jogvédők. A rendőrség szerint ugyanakkor 600 embert állítottak elő, köztük több mint 50 fiatalkorút. A megmozdulást azoknak a Kreml-ellenes képviselőjelölt-aspiránsoknak a támogatására szervezték, akiknek bejegyzését a szeptemberi választásokra az illetékes testületek elutasítottak. A hatóságok arra hivatkoztak, hogy az összegyűjtött támogatói aláírások egy része hamisítvány.