Nem is gondolnánk, mennyi mindenért kell fizetni a körzeti orvosnál

Van néhány körzeti orvosi szolgáltatás, ami nincs ingyen, ezeket szedte egy csokorba a Bors.

Nem tartozik az OEP által finanszírozott kategóriába például a nem kötelező védőoltások köre, illetve a hozzájuk tartozó tájékoztatás sem ingyenes. Mintegy 2000 forint a költség ilyenkor, de gyakran előfordul, hogy a háziorvos nem kéri el ezt a pénzt.

A leggyakoribb fizetős szolgáltatás a háziorvosnál a jogosítványhoz és annak meghosszabbításához szükséges alkalmassági vizsgálat. Ennek hatósági szabott ára van, lehet 1700, 2500, 4800 és 7200 forint is. Gépjárműnél például 50 év alatt első fokon ez 7200 forint, 60 év alatt 4800 forint. Hasonló kategóriába tartozik a kishajó-vezetői engedélyhez szük­séges orvosi papír és a nem hivatásszerűen használt lőfegyverek tartásához szükséges dokumentumok.

A hivatásos sportolók is fizetnek a sportegészségügyi vizsgálatért,

de a repülősök is fizetnek, ugyanígy nem ingyenes a foglalkoztathatóság szakvéleményezése sem. Egyes esetekben, maratoni futáshoz és úszáshoz (pl. Balaton-átúszás) is kellhet igazolás, ez 3-5 ezer forintba is kerülhet.

A nagy életbiztosítások előtt sok biztosító szokott kérni orvosi igazolást a biztosítást kötő személy egészségügyi állapotáról.

A látlelet is térítésköteles, há­romezer forint körüli áron mo­zog, vagyis ha valakit esetleg megvernek az utcán és besétál a háziorvoshoz,

fizetnie kell.

Nyitókép: Pixabay