A szakdolgozók is megkaphatják a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat

Második évét zárta a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj, amely sikerén felül nagy társadalmi megmozdulást is eredményezett, mondta az InfoRádiónak nyilatkozva Jójárt Ferenc, aki elárulta azt is, az idei áprilisi díjátadón ötlött fel bennük, hogy az orvosok mellett az egészségügyi szakdolgozókat is elismerésben részesítenék, hiszen az ő munkájuk is nélkülözhetetlen a gyógyulás érdekében.

A díjat szeretnék kiterjeszteni, de a pontos mikéntjét még nem dolgozták ki, hiszen az orvosi díjjal kapcsolatban is több mint ezer ajánlás és több mint százezer szavazat futott be korábban, ami – szavai szerint – rendkívül komoly informatikai háttérapaártust igényel.

"Nem tudunk természetesen mindenkinek díjat adni, aki erre alkalmas, vagy érdemes volna, de az elismerést szeretnénk közvetíteni a nővérek, szakápolók, műtősök és még sorolhatnám, szakasszisztensek számára, akik áldozatos munkát végeznek az egészségügyben" – emelte ki. Vagyis a díj kicsit mindenkié lenne, hiszen már a jelölés is egyfajta elismernek számít, jegyezte meg Jójárt Ferenc.

A korábbi évekhez hasonlóan, idén is szeptemberben, Szent-Györgyi Albert születésnapjának az évfordulóján ismertetik majd a részleteket a jelöléssel, valamint a szavazással kapcsolatban.

Nyitókép: Balázs Attila