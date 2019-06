Mostantól az autósok követhetik a rendőröket

A RUTIN 2015 augusztusában elindult első kiadását követően idén nyílt lehetőség az inNOVA projekt keretében, hogy egy teljesen új verziót fejlesszenek, amelybe több új felhasználóbarát funkció is bekerülhetett, ismertette Gál Kristóf. Az ORFK szóvivője kiemelte, az eddigi alkalmazással ellentétben a mostani

már nem kizárólagosan a rendőrség forrásaira alapozva szolgáltat útinformációkat,

és a funkciói is bővültek.

"Gyakorlatilag egy teljes értékű navigációs programot is letölt az, aki elkezdi használni a RUTIN-t, ahol egyébként minden egyéb navigációs programhoz hasonlóan,

teljes mértékben az egyéni igényekre szabható

a felület" – fogalmazott Gál Kristóf.

Az új RUTIN-ban rögzíthetjük is "kedvenc" útvonalainkat, mintegy megtanítva a programnak, majd az ezekre a útszakaszokra vonatkozó forgalmi változásokról figyelmeztető (push) üzeneteket is kaphatunk, akár az applikáció inaktív állapotában is, jegyezte meg az ORFK szóvivője.

Nyitókép: Police.hu