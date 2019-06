Osztályozták a magyar utakat - itt vannak a legrosszabbak

A közel 207 ezer kilométeres magyarországi úthálózat nagy részéről nincs összefoglaló adatbázis. Majd 175 ezer kilométer ugyanis önkormányzati tulajdonú helyi út, amelyet a településeknek kell fenntartaniuk, így információval is ők rendelkeznek róla, összefoglaló adatai a 32 ezer kilométeres – a teljes forgalom háromnegyedét lebonyolító – országos közúthálózatot fenntartó Magyar Közútnak vannak - derül ki a G7 cikkéből.

A társaság az utak burkolatállapotát (vagyis a felületek épségét) egy ötfokozatú skálán sorolja be. Az országos közúthálózat hosszal súlyozott burkolatállapota a 3,9-es átlagról 3,8-ra javult. Az ország különböző részein közlekedő autósok azonban egymástól nagyon eltérő tapasztalatokat szerezhetnek. A Magyar Közút megyei igazgatóságainak adataiból az látszik, hogy Veszprém megyében a legjobbak az útállapotok (3-as átlag), a legrosszabbak pedig Komárom-Esztergomban (4,5). Egy évvel korábban ugyanez a két megye alkotta a két szélsőséget, de Veszprémben 0,5-öt sikerült javítani, míg a szomszédos megye egy tizedet rontott.

A koncessziós autópályákat külön méri a Magyar Közút, és nem meglepő módon ezek sokkal jobb állapotban vannak, mint az országos közúthálózat egésze.

Az M5-ös 2,6-os átlagot kapott, az M6-os Dunaújvárosig tartó része 2,7-eset, attól délre pedig 2,4-eset. Ezek együtt az országos átlagot 0,1-el tudták javítani.

Az utak egyenetlenségét is osztályozza egy ötfokozatú skálán a Magyar Közút, és ebben a tekintetben javultak valamelyest az útállapotok: az országos átlag 2,8-ról 2,7-re változott. A megyék közötti eltérések kevésbé jelentősek, mint a burkolatnál, a legjobb Fejér megye osztályzata (2,4), a legrosszabb pedig Győr-Moson-Soproné és Baranyáé (3,1).

Osztályozzák az utakat a balesetveszélyes nyomvályúk mélysége alapján is. Az országos átlag 1,3, és a megyék adatai is 1,1 (Nógrád) és 1,5 (Komárom-Esztergom, illetve Bács-Kiskun) között szóródnak. A gyorsforgalmi és főutakon már nem ennyire derűs a kép, az országos átlag 1,7, és több megyében is látni 2 fölötti értékeket.

Az utak teherbírásában a teljes országos hálózatra 2,7-es érték adódott, de a gyorsforgalmi és főutak teherbírási átlaga 1,8, míg a mellékutaké csak 3,1.

Nyitókép: Mohai Balázs