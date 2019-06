Azonosította a Hableány kiemelésekor talált negyedik holttestet is a rendőrség - a nap hírei

Azonosította a Hableány kiemelésekor talált negyedik holttestet is a rendőrség. A dél-koreai kislány a tragédia egyetlen gyermekáldozata. Vele együtt 24-re nőtt a két héttel ezelőtti tragédia megtalált halálos áldozatainak száma. A hatóságok még 4 embert keresnek, emiatt megduplázott létszámmal a Duna teljes déli szakaszára kiterjesztették a kutatást. Hajdú János, a Terrorelhárítási Központ vezetője elképzelhetőnek nevezte, hogy lehetnek még áldozatok a Dunából kedden kiemelt turista hajóban. A Hableányt egy uszály vitte a csepeli szabadkikötőbe, ahol a hajót zárt helyiségben vizsgálják át.

Jogerős a döntés, hogy a dunai hajóbaleset meggyanúsított hajóskapitánya 15 millió forint ellenében kiszabadulhat az őrizetből, de Budapestet nem hagyhatja el. A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú ítéleten csak annyiban változtatott, hogy az óvadék letétele esetén a kapitány köteles hetente kétszer a nyomozást végző hatóságnál személyesen jelentkezni. Az Index úgy tudja: a szállodahajó ukrán hajóskapitánya óvadékát elutalták a bíróságnak, amely leghamarabb csütörtökön érkezik meg a bíróság gazdasági hivatalába.

Megszavazta az Országgyűlés, hogy júliustól 2 százalékponttal csökkenjen a szociális hozzájárulási adó, valamint az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás munkaadókat érintő része. Varga Mihály pénzügyminiszter a parlamenti vitában megismételte: a kormány elkötelezett a foglalkoztatás terheinek csökkentése mellett. Az előterjesztés értelmében mindkét közteher 17 és fél százalékra mérséklődik. Ehhez kapcsolódóan változnak az összevont adóalap megállapításának szabályai is. Az MSZP támogatta a javaslatot. A Jobbik szerint elhalasztott intézkedésről van szó.

Benyújtotta a köznevelésről szóló törvény módosítását az Országgyűlésnek a kormány. A változtatás további pótlékot és ösztönzési kereset-kiegészítést állapítana meg az intézményvezetőknek. A javaslat biztosítja az ingyenes tankönyvellátást is. Tartalmazza azt is, hogy nem lesz szükség miniszteri engedélyre a szöveges értékeléshez, arról az intézmény maga dönthet, de kötelezővé teszi, hogy a félévi és az év végi teljesítményt osztályzattal is kell minősíteni.

Aláírta a szerződést a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának tervezésére és kivitelezésére a kínai-magyar konzorcium - tette közzé a tőzsde honlapján az Opus Global. A magyarországi szakaszra a MÁV, Kína és a Kínai-Magyar Vasúti cég írt ki pályázatot. A beruházás mintegy 590 milliárd forintba kerül, a kivitelezési szerződés várhatóan idén ősszel lép hatályba, ehhez a magyar állam és a kínai Eximbank közötti hitelszerződés megkötése szükséges. A szerbiai szakasz megépítésével 3 és fél óra alá csökkenthető a Budapest és Belgrád közötti menetidő a jelenlegi 8-ról.

Életbe léptette a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az országos tisztifőorvos előzőleg vasárnap éjfélig rendelt el harmadfokú hőségriasztást. A legmagasabb szintű hőségriadó, illetve a vörös kód is akkor lép érvénybe, ha a napi középhőmérséklet meghaladja a 27 fokot. Ilyen esetben a szociális intézményeknek szállást kell adniuk a rászorulóknak, illetve ha nincs a környéken hajléktalanszálló, egyéb szociális intézményben kell elhelyezni azokat, akik ezt kérik.

Tárgyalást javasolt Magyarországnak az úzvölgyi katonai temető ügyében a román védelmi minisztérium. Korábban a magyar kormány tiltakozott amiatt, hogy Dormánfalva önkormányzata önkényesen román parcellát alakított ki az úzvölgyi sírkertben, majd múlt csütörtökön több ezer román megemlékező erőszakkal nyomult be a temetőbe. Kedden az országgyűlésben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta: a magyar kormány a sírkert eredeti állapotának helyreállítását várja el a román hatóságoktól.

Rendkívüli kormányfői találkozót tart csütörtökön Budapesten a négy visegrádi ország a vezető uniós tisztségek jelöltjei ügyében. Az informális megbeszélés célja összehangolni a cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák álláspontot a közös jelöltekről. Elsősorban az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki tisztségének betöltését szeretnék megvitatni, mert a jövő heti brüsszeli csúcstalálkozóra a V4-ek már egyeztetett állásponttal akarnak érkezni.

Elutasította a megállapodás nélküli brexitet tiltó törvényalkotási tervet a londoni alsóház. A kis többséggel elvetett ellenzéki kezdeményezés elfogadása esetén a képviselők a jövő héten kivehették volna a parlamenti menetrend alakítását a konzervatív párti kormány kezéből, és napirendre vehették volna a Labour tervezetét, amely kötelező jogi erővel megtiltotta volna a kormánynak, hogy rendezetlen módon léptesse ki Nagy-Britanniát az Európai Unióból.