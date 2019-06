Veszélyhelyzet: a kormány kiadta a vörös kód riasztást

Ezt a jelzést mínusz 10 fok alatti, vagy 27 fok fölötti nappali középközéphőmérséklet esetén adják ki. Ilyen esetben a szociális intézményeknek szállást kell adniuk az arra rászorulóknak, illetve ha nincs a környéken hajléktalanszálló, egyéb szociális intézményben kell elhelyezni azokat, akik ezt kérik. A befogadott személy krízisellátásban részesül, azaz a testi épség megóvásához és pihenéshez szükséges feltételeket biztosítják, illetve a kiszáradást megelőzve folyadékot is adnak a kód visszavonásáig.

A protokoll szerint a vörös kód ideje alatt az utcán élő, de elhelyezést kérő hajléktalan emberek elhelyezése tehát elsődlegesen a hajléktalanellátást nyújtó intézmények feladata.

Rendkívüli hőség idején elrendelt vörös kód esetén többek között tájékoztatást kell adni - az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által közzétett adatok alapján - arról, hogy hol található nyitva lévő klimatizált helyiség. Emellett azt is közölni kell, hogy hol van a lakosság számára ingyenesen biztosított vízosztási hely, valamint párakapu. Szükség esetén meg kell szervezni azt is, hogy az ellátottak az érintett helyekre el is tudjanak jutni utcai gondozószolgálatok, illetve krízisautók bevonásával.

