Hajóbaleset - Kutyákkal is keresik az áldozatokat Dunaújvárosnál

Három motorcsónakból speciálisan kiképzett kutyákkal is keresik a múlt heti dunai hajóbaleset áldozatait Dunaújváros térségében. Jackovics Péter, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Veszélyhelyzet-kezelési Főosztályának vezetője elmondta: a katasztrófavédelem a dunai hajóbaleset áldozatainak felkutatása érdekében újabb önkéntes egységeket vont be a munkába, olyan különlegesen kiképzett kutyákkal, amelyek a vízben is képesek megtalálni a holttesteket.

Pénteken a kutyás egységek Dunaújváros térségében a Duna mindkét partján húsz kilométer hosszan kutatják át a vízfelszínt három mentőcsónakkal és három kutyával.

A kutatásban a szolnoki Életjel Mentőcsoport és a Miskolci Speciális Felderítő- és Mentőcsoport kutyái mellett a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat, a Folyami Katasztrófavédelem és Speciális Mentőegyesület tagjai, valamint dél-koreai szakemberek is részt vesznek. Emellett a Magyar Honvédség helikoptere és a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság egységei is kutatnak a térségben.

Jackovics Péter azt mondta, hogy a katasztrófavédelem a hajóbaleset idején azonnal a helyszínre vonult.

Csaknem száz emberrel és huszonöt technikai eszközzel vettek részt az áldozatok kiemelésében, és kilencedik napja folyamatosan dolgoznak az áldozatok felkutatásában.

Budapest térségében a Szent Flórián Tűzoltóhajó, valamint Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság búvárszolgálata és hivatásos keresőkutyái is részt vesznek a kutatásban, és a hajószerencsétlenség helyszínén is dolgoznak önkéntes mentőbúváraik.

A Hableány sétahajó május 29-én süllyedt el a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet. Hét utast sikerült kimenteni. A rendőrség a police.hu oldalon azt írta: csütörtökön Budapesten a Szabadság híd közelében a hajó legénységének egyik magyar tagját, Érdnél pedig egy dél-koreai utas holttestét találták meg. A Duna teljes déli szakaszán továbbra is keresnek még nyolc dél-koreai és egy magyar embert.

A múlt szerdai hajószerencsétlenségről szóló valamennyi cikket ITT megtalálja.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi