Két vasútvonal is vezethet a repülőtérre

A Keleti pályaudvar felújításának befejezésekor Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója bejelentette, hogy a MÁV javaslata szerint a Keletibe is be kellene futnia a ferihegyi gyorsvasútnak. A kőbánya-kispesti vasútállomásnál ágazna le egy szárnyvonal a Nyugati pályaudvar és Ferihegy között kiépítendő reptéri gyorsvasúti vonalról. A vonatok 15 percenként indulhatnának a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, és 20 perc alatt érnének oda a Keleti pályaudvarról.

Ezzel, ha nem is kettőre, de másfélre szaporodott a Budapest központjába vezető, tervbe vett reptéri gyorsvasutak száma - írja az Index. A kormány által már elfogadott Nyugati–Ferihegy-nyomvonalon a Köki vasútállomásnál a 100a jelű Budapest–Szolnok-vasútvonalból kiágazó új építésű, kétvágányú, villamosított, 22 kilométer hosszú mellékvonal épülne, amely a reptérnél a föld alatt haladna, majd utána a felszínre érve Monornál visszatérne a szolnoki vasútvonalba. A reptérnél föld alatti megállóban szállhatnának vonatra az utasok, és a Kökin keresztül mintegy húsz perc alatt a Nyugati pályaudvarnál lennének. Ennek a vonalnak már építési engedélye, és támogatja a kormány mellett az Európai Unió.

A MÁV mostani terve szerint Kőbánya-Kispesttől külön vágánypár épülne, amely lehetővé tenné, hogy gyorsabban érjenek be az utasok a végállomásra, ehhez viszont több fontos csomópontban is jelentős átalakításokra lenne szükség. Közbenső megállók nélkül 17 perc alatt érnének a vonatok Ferihegyre. A Keleti mellett szól, hogy oda jön be a nemzetközi vonatok túlnyomó része is. Nem zárható ki az a változat sem, hogy menjen vonat a reptérről a Keletibe és a Nyugatiba is.

