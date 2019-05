Nem biztos, hogy vasárnap eldől, ki nyer az EP-választáson

8 008 740 fő szerepel a választási névjegyzékben, magyarországi állandó lakcímmel 7 890 000 rendelkezik, 115 ezren vannak, akik EU-n kívül élő kettős állampolgárok, 3 390 ezren pedig bár más EU-s tagállamban élnek, jelentkeztek a hazai névjegyzékbe – tájékoztatott az NVI vezetője. Az iroda már 33 ezer szavazatot meg is kapott.

Pálffy Ilona elmondta:

a levélszavazatokat vasárnap is le lehet adni az egyéni választókerület székhelyeken és a külképviseleteken. Postán szombat éjfélig várják.

A külképviseleten leadott szavazatok azonban csak a jövő hét elején érkeznek meg a testülethez.Szoros szavazás esetén ezek döntőek lehetnek.

A külképviseletre érkezhetnek levélszavazatok, és a külföldön tartózkodó, de magyarországi lakcímmel rendelkező, átjelentkezett állampolgárok - 20 290 fő - is itt szavazhatnak. Alapesetben levélben csak olyanok szavazhatnak, akiknek nincs állandó magyarországi lakcímük. Az EP-választásnál viszont további korlát is van: közülük is kizárólag olyanok kaphattak levélcsomagot, akik nem uniós országban vannak a szavazáskor.

Későn érkeznek az eredmények Az Európai Unió előírása szerint addig nem hozhatja nyilvánosságra egyetlen tagállam sem az európai parlamenti választás hivatalos eredményét, amíg valamennyi tagállamban nem fejeződik be a szavazás - mondta Pálffy Ilona sajtótájékoztatón.



Ezért – bár este 7 órakor bezárnak a magyarországi szavazókörök – az NVI sem közölheti az adatokat este 11 óráig, amíg – az unióban utolsóként – be nem zárnak az olaszországi szavazóhelyiségek – hivatkozott az elhangzottakra az MTI.

Ezért amikor este 11 órakor elindul a tájékoztató rendszer, már viszonylag magas feldolgozottsági adatokat fognak mutatni a számok. A szavazóköri jegyzőkönyvek eredményének rögzítésével párhuzamosan azonban a választási részvételre vonatkozó adatok már este 11 óra előtt frissülnek a www.valasztas.hu oldalon.

