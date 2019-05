A Bükkben Lillafüred mindig kockázatmentes választás. A napot a Garadna-völgyében lévő újmassai őskohónál kezdhetik. Ez a Fazola Henrik német származású vasműves által 1813-ban létesített üzem ma ipari műemlék, múzeum és skanzen, ami egész Európában ritkaságnak számít. Ezt szolgálta ki vízzel a Hámori-tó. Azt is Fazola mester hozta létre. Tegyenek egy sétát a partján, aztán nézzék meg a kastélyszállót, a függőkertet, a vízesést, az Anna-, illetve a Szent István-barlangot, és ha még van idejük, akkor a Hermann Ottó Emlékházat. Kipróbálhatják a libegőt is, ami Bükkszentkereszt irányába, a Jávorhegyre, viszi fel önöket, és nagyon szép kilátással örvendeztet meg.

A Börzsönyben Királyrétről indítható egy combos körtúra. 24 kilométert tehetnek meg és 1030 méter szintkülönbsége leküzdése vár önökre a Foltán-kereszt - Csóványos - Nagyhideghegy - Kisinóc útvonalon. Előbbi egyébként Foltán János uradalmi erdőőr emlékét őrzi, akit 1890-ben fatolvajok öltek meg fejszével azon a helyen.

A Pilisben a Dera-patak szurdokvölgyének felkeresését javaslom. Menjenek fel a 755 méter magas Pilis hegyre, ahol a Boldog Özsébről elnevezett kilátó várja önöket. A 13. században él Boldog Özséb a pálos rend megalapítója volt és Pilisszentkereszten halt meg.

A Visegrádi-hegységben Dömöstől Dömösig gyalogolva nem fognak unatkozni, feltéve, ha közben átmásznak a Rám-szakadékon, felkaptatnak Dobogókőre és meghódítják a vadálló-követeket.

Az Őrségben Szentgotthárdról a barokk kert érintésével a Brenner-kápolnához juthatnak el, majd a Hársas-tónál kell visszafordulniuk. Ez tipikusan az a program, amire érdemes kutyákat is vinni. A Brenner-kápolnát 1996-ban szentelték fel. A tavaly boldoggá avatott Brenner János rábakéthelyi káplán emlékét őrzi, akit 1957. december 15-én ismeretlen tettesek brutális módon meggyilkolták. Minden jel arra utal, hogy az az 1956-os forradalmat követő egyházüldözés áldozata lett.

A Gerecsében Dorogon érdemes rálépni az ösvényre. Menjenek fel a Kálvária-hegyre, onnan Kis-Getére, a Dank-hegyre, az öreg-kőre, onnan pedig a Nagy-Getére. Ez utóbbi a szép panorámán túl arról is nevezetes, hogy 1908-ban itt rendezték meg az első hazai síversenyt.

A Vértesben a csákvári Haraszt-hegyi, illetve a gánti földtani tanösvény bejárását ajánlom. Ez a terület a Bagoly-hegy egykori külszíni bauxitbányája volt, mostanra Magyarország egyik legérdekesebb geológiai feltárása.

Az Alföldön is lehet ám túrázni, feltéve, ha nem zavarja önöket, hogy ha egy tanyaépület egy órán át egy centimétert sem mozdul odébb a horizonton, sőt éppen ezt az élményt keresik. A kéktúra útvonalát javaslom, az 55-ös út melletti volt Petróczi iskola és Mindszent vasútállomása között. Mehetnek kerékpárral is, és akkor Szatymazról indulva 41 kilométert tekerhetnek. Bringásoknak ajánlom az Esztergom - Dobogókő - Pilismarót - Nagymaros - Kóspallag - Márianosztra - Letkés - Párkány - Esztergom szakasz teljesítését is.

