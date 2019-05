Eszméletlenül terült el a kislány, azonnal jött a mentőautó és a helikopter

Eszméletlen gyermekhez hívták a tatabányai mentőket hétfő délután; azonnal indult is a legközelebb lévő mentőautó, miközben riasztottak egy esetkocsit is, valamint a gyermekrohamkocsi szakemberei is útnak indultak. Kisvártatva a mentőhelikopter is felszabadult, így ők is azonnal elindultak.

A mentőerők bár még így sosem találkoztak, tökéletes csapatmunkában küzdöttek a bajba került kislány életéért, akit végül stabil állapotban tudtak kórházba vinni.

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán adtak hírt az esetről.