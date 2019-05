Nem akármilyen csodajárgányokat vet be a BKV

Ismét közlekednek 2019 májusától szeptember végéig a BKK és a BKV közkedvelt nosztalgiajáratai: szombatonként a világ 10 legszebb villamosvonala közé választott 2-es villamos vonalán az N2-es nosztalgiavillamosról csodálhatjuk meg a világörökségi helyszínként is számon tartott Duna-partot, amely nappal és éjszaka is egyedülálló látványt kínál.

Vasárnaponként a 19-es villamos vonalán, a Deák Ferenc tér–Szent Gellért tér–Katinyi mártírok parkja útvonalon közlekedő N19-es nosztalgiavillamossal utazva gyönyörködhetünk a pesti oldal panorámájában és a budai történelmi fürdők műemléképületeiben.

Az 1908-ban gyártott, barna színű 611-es villamos áll forgalomba az N19-es vonalán. Júliusban, amikor a Szabadság hidat hétvégenként lezárják, a villamos a Móricz Zsigmond körtérről indul majd.

Továbbá a nosztalgiavillamos mellett a Deák Ferenc tér M–budai Duna-part között körjáratként közlekedő N109-es nosztalgia-autóbusszal is megtekinthetjük a fővárosi látványosságokat.

A vonalon az IK180-as csuklós nosztalgiabusz mellett a IK630-as kabrió busszal is találkozhatunk májustól: a 37 fő utazására is alkalmas, nyitott utastérrel rendelkező autóbusz a múltban is a legnépszerűbb városnéző buszok közé tartozott, ugyanis zavartalanul gyönyörködhetnek a fővárosi látványosságokban az ezzel utazók.

A korábbi években megszokott járművek mellett új, úgynevezett „retró” járatok is közlekednek majd az idei szezonban – szintén májustól szeptemberig.

A nosztalgiajáratokat nosztalgia-vonaljeggyel vagy -napijeggyel, illetve éves nosztalgiabérlettel lehet igénybe venni. A jegy és a bérlet megvásárolható elővételben a BKK ügyfélközpontjaiban vagy a helyszínen, a járművön dolgozó kalauztól. A nosztalgiabuszok csak az ülőhelyszámnak megfelelő utasszámmal közlekedhetnek. A járatokról, az útvonalról és a nosztalgiajárművekről részletes információk a bkk.hu/nosztalgia oldalon olvashatók.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán