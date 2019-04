Ammóniaszivárgás miatt evakuálni kellett egy kecskeméti üzemet

A baon.hu információi szerint a hűtéshez használt ammónia szivárgása miatt szerda délután három óra körül leállt a termelés a kecskeméti Gallfood Kft. Ceglédi úti telephelyén, ahol azóta is a veszély elhárításán dolgoznak a katasztrófavédelem szakemberei. Az elhárítási munkálatokhoz szerda délután több autóval érkeztek ki, de több mentőautó is a helyszínre sietett, a rendőrök pedig biztosították az elhárítást.

A telephelyhez tartozó épületekbe szerda óta nem engedik be a dolgozókat, a reggeli műszak még csütörtökön késő délelőtt is az utcán várta, hogy bebocsátást nyerjen és felvegye a munkát. A környéken élők egybehangzóan állították, hogy szerda délutántól hosszú órákig különösen erős ammóniaszag lengte be a levegőt, csak estére enyhült az a szúrós szag. A tűzoltók egy autóból mérték a levegőt.

Kovács Andrea, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a portálnak elmondta, hogy szerda délután érkezett a bejelentés, hogy szúrós szagot éreznek a telephelyen. A katasztrófavédelem munkatársai a cég szakembereivel közösen végzik jelenleg is az elhárítási munkákat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. A katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínen van és folyamatosan méréseket végez. Nem volt szükség lakosságvédelmi intézkedésre és az eset során senki sem sérült meg, de biztonsági okokból kikísérték az épületben dolgozókat. A mentőknek senkit sem kellett ellátniuk az eset során.

