Folytatódnak a bölcsődei és óvodai konyhafejlesztések - a nap hírei

Az idén is pályázhatnak bölcsődei és óvodai konyhák megújítására az önkormányzatok - közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály hozzátette: a kormány másfél milliárd forinttal támogatja, hogy a gyerekek korszerűbb környezetben, jobb minőségű, egészségesebb ételeket kapjanak. A maximális támogatási összeg 40 millió forint lehet önkormányzatonként, amelyhez a településeknek önerőt is kell biztosítaniuk. Ennek alapján az igényelhető állami hozzájárulás mértéke akár 95 százalék is lehet.

Hétfőn lép életbe az agrártárca által meghirdetett vízhiányos időszak. Farkas Sándor parlamenti államtitkár az InfoRádiónak elmondta: az országos aszályhelyzet miatt október végéig meghosszabbítják az öntözési idényt is. Tájékoztatása szerint a gazdáknak nem kell vízkészlet használati járulékot fizetniük, jövőre pedig már március elsejétől október végéig tart az idény. Korábban több szakmai szervezet sürgette az öntözési idény előrehozását az aszályos időjárás miatt.

Élesíti az új várólista regisztráló-elszámoló rendszerét április elsejétől a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Az új rendszerben hibajelzést kap az orvos, ha a legkorábbi szabad hely helyett későbbre adna időpontot a betegének. Az indokolatlanul előbbre vett páciens műtétjét nem fizeti ki a biztosító és csaknem 40 ezer forintra bünteti a szolgáltatót. Emellett szolgálatba áll a 3 új mentőhelikopter hétfőn Szentesen, Debrecenben és Budaörsön az Országos Mentőszolgálatnál. A járművek éjszakai mentésre is alkalmasak. A szolgálat összesen 9 ilyen géppel rendelkezik majd.

Kapacitásnövelő munkálatok miatt időszakos sávlezárásra kell számítaniuk hétfőtől az autósoknak az M0-ás autóút és az M5-ös autópálya csomópontjában. Az új forgalmi rend kialakításhoz burkolati jelek felfestése, KRESZ-táblák cseréje és burkolatcsere szükséges. Április 1-től az M0-s autóút déli szektora felől érkezők már nem egy, hanem két sávon hajthatnak ki az M5-ös autópálya Szeged felé vezető csomóponti ágára, illetve szintén két sávon lehet majd kihajtani az M5-ös autópályáról Szeged felől az M0-s autóút felé.

Szlovákiában rekord alacsony részvétel mellett Zuzana Čaputová, az ellenzéki liberálisok jelöltje nyerte az elnökválasztás második fordulóját. Június 15-től ő lesz Szlovákia új, és egyben első női államfője. Zuzana Čaputovára a választók 58,4 százaléka voksolt, Maroš Šefčovič 41,6 százalék szavazatot kapott. A voksoláson a választásra jogosultak 41,8 százaléka vett részt, ami a szlovák elnökválasztások történetében a legalacsonyabb részvételi arány.

Bírálatok érik Prágát amiatt, hogy a cseh főváros vezetése a történelmi városközponttól délre több felhőkarcoló építését is engedélyezte - írta a Právo című napilap. A múlt héten Csehországban jártak az ENSZ két szervezetének szakértői, akik azt vizsgálták, hogyan védi Prága vezetése a város történelmi központját, illetve, hogy az továbbra is megfelel-e az UNESCO világörökségi listáján való nyilvántartásnak.

Az elmúlt 12 hónap volt a legforróbb Ausztriában az 1767-ben kezdődött rendszeres mérések óta. Az Osztrák Központi Meteorológiai Intézet azt közölte: az 1981 és 2010 közötti időszak átlaghőmérsékletéhez képest az elmúlt 12 hónap 2,2 Celsius-fokkal volt melegebb. Ha az 1961-1990 közötti időszak átlagához hasonlítjuk, 2,9 fokot melegedett a levegő.

Felfüggesztette az amerikai elnök engedélyét az olaj-, és gázkitermelésre az Északi-Jeges-tengeren egy szövetségi bíró. Az alaszkai bíró szerint Donald Trump túlterjeszkedett a hatáskörén, amikor visszavonta az elődje által elrendelt tiltást és engedélyezte a part menti kitermelést a térségben. Barack Obama több mint 15 ezer négyzetkilométeres területet nyilvánított védetté.

Nyílt levelében az internet törvényi szabályozására és ellenőrzésére kérte a kormányokat a Facebook közösségi oldal alapítója és vezetője. A 35 éves Mark Zuckerberg szerint a kártékony tartalmak ellenőrzése és kiszűrése túlságosan is nagy felelősséggel járó feladat ahhoz, hogy ezt egyedül a Facebook végezze el. Úgy vélte: az új szabályokat valamennyi közösségi oldalnak el kell fogadnia és azok betartatását külső szervezetre kell bízni.