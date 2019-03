Egy órára elsötétül a Föld számos városa – csatlakozzon Ön is!

A WWF hangsúlyozza: fontos, hogy környezetünkkel ne csak ezen a napon, ebben az egy órában törődjünk, a Föld Órája éppen erre szeretne emlékeztetni.

Ez jelenleg a legnagyobb civil önkéntes akció, több mint 2,5 milliárd ember vesz benne részt világszerte. Tavaly 188 ország több mint 7 ezer települése kapcsolta le fényeit egy órára – mondta az InfoRádiónak Antal Alexa. A WWF Magyarország kommunikációs vezetője hozzátette: Magyarország 2009-ben csatlakozott a kezdeményezéshez, Budapest és remélhetőleg sok más település is elsötétedik

szombaton 20:30 és 21:30 között.

Átléptünk egy határt A Föld Órája eredetileg azzal a céllal indult 2007-ben Ausztráliából, hogy az éghajlatváltozásra és annak negatív hatásaira irányítsa bolygónk lakosságának figyelmét, 2019-ben pedig már több mint 180 ország vesz részt a kezdeményezésben. Bár ez az üzenet azóta is aktuális – és világszerte az épületek, nevezetességek díszvilágítása idén is lekapcsol március 30-án 20:30 és 21:30 között –, a szimbolikus 60 perces sötétség mellett a világ legnagyobb önkéntes akciója tavaly óta a természeti értékekre és azok megóvására, ezzel együtt pedig a fenntartható életmódra helyezi a hangsúlyt.



2018-ban ugyanis augusztus 1-jén léptük át azt a dátumot, amikor az emberiség fogyasztása túllépte azt a szintet, amit a Föld egy év alatt képes újratermelni, illetve elnyelni. Vagyis az emberek jelenlegi fogyasztásukat tekintve úgy élnek, mintha 1,7 Föld állna rendelkezésünkre.

Antal Alexa tájékoztatott: a WWF Magyarország központi lekapcsolóeseményét a szervezet Facebook-oldalán is lehet majd követni. Itt megismerkedhetünk a Föld Órája történetével és a bolygó „egészségi állapotával”, de kerekasztal-beszélgetést tartanak a fenntartható életmód pszichés gátjairól is.

A kezdeményezéshez kapcsolt egy hónapos kampány során azt várták a résztvevőktől, hogy egy-egy tippel segítsék a fenntarthatóságot. Az első hét tematikája az étkezés volt, a másodiké a hulladékcsökkentés, majd a háztartás, végül pedig az energiatakarékosság volt terítéken. A szervezet Facebook-oldalán számos hasznos tanáccsal találkozhatnak az érdeklődők.

Így harcolnak a hírességek a bolygónkért A kezdeményezés mellett ismert emberek is kiállnak, és a WWF Magyarország munkatársai is megmutatják, hogy milyen lépéseket tesznek környezetük és a bolygó megóvásáért. Az első héten Varga Livius, a Quimby énekes-frontembere mutatta be, hogy hetente csupán két alkalommal fogyaszt húst, hozzájárulva ezzel a környezettudatos élethez. A második héten Till Attila műsorvezető és Antal Alexa mondta el, hogy mit tesznek azért, hogy kevesebb hulladékot termeljenek. Utána Kovács Lehel színész és Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója osztotta meg tippjeit a fenntartható háztartásról, az energiatakarékossággal kapcsolatos ötleteit pedig Rakonczay Gábor extrémsportoló és Kerpely Klára, a WWF Magyarország Vizesélőhelyek projektvezetője árulta el.

Egyénileg is lehet csatlakozni a Föld Órájához, mindenki megteheti, hogy az adott órára lekapcsolja lakásában az elektromos berendezéseket. Emellett közösségi megmozdulások is szerveződnek: iskolák is szerveznek különböző programokat, egyes éttermek pedig gyertyafényes vacsorával várják a vendégeket. A kommunikációs vezető hozzátette: a foldoraja.hu oldalra mindenki feltöltheti rendezvényeit, kezdeményezéseit.

A Samsung is csatlakozik Az előző évekhez hasonlóan a Samsung 2019-ben is csatlakozik a kontinenseken átívelő Föld Órája-kezdeményezéshez. A nemzetközi összefogás keretein belül a vállalat március 30-án este fél 9-kor egy órára áramtalanítja legnagyobb budapesti kijelzőit és reklámfelületeit – közölte a vállalat.

Nyitókép: Pixabay