Pálffy Ilona: folyamatosan mondjuk, hogy delegáljanak embert a pártok

Erősödnek a májusi európai parlamenti választással kapcsolatban a csalás lehetőségét felvető ellenzéki hangok, ezért Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában arra buzdította a pártokat, hogy delegáljanak küldötteket az egyes szavazóköri bizottságokba.

"Mi egyfolytában kérjük erre a pártokat, gyakorlatilag minden szervezetnek lehetősége van szavazókörönként 2-2 embert küldeni" - hívta fel a figyelmet, hozzátéve, a legutóbbi adatok szerint

a 10 300 szavazókör közül 1500-ban nincs egyáltalán ellenzéki küldött,

vagyis "lehet, hogy nem ott van a garancia, hogy az egész EBESZ-t is behívjuk csapatostul" - utalt arra, hogy egyesek nemzetközi megfigyelők részvételét óhajtják.

Pálffy Ilona szerint ennek az 1500 fős hiánynak az lehet az oka, hogy az ellenzék nem figyel oda, esetleg nincs elég emberük, illetve az is előfordulhat, hogy "könnyebb azt mondani, hogy csalás volt".

Kilenckor minden adat meglesz, de tizenegyig nem tudjuk meg

Az InfoRádió Aréna című műsorában jelentette be Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke: a május 26-án esedékes európai parlamenti választás napján bár várhatóan már este 9 órakor minden adat az iroda rendelkezésére fog állni, csak este 11 órakor hozza nyilvánosságra a választás eredményét. Olaszországban – utolsóként – ugyanis ekkor ér véget a voksolás, és az uniós jogszabályok szerint addig

nem lehet publikálni az adatokat, amíg minden tagállamban le nem zárult a szavazás.

Pálffy Ilona mindazonáltal elmondta, hogy az exit poll eredményekkel kapcsolatban az Európai Unió éppen fordítva jár el: már este 6 órakor szeretné közzé tenni a tagállamokban mért előzetes eredményeket, a magyar jogszabályok ezt 19 óráig tiltják.

Az NVI elnöke elárulta: ha a szervezet a hivatalos eredményeket nem is publikálhatja, a pártok – választókerületi delegáltjaik segítségével – közölhetnek számokat 19 óra után.

„A pártoktól lehet, hogy hamarabb ki fog szivárogni az eredmény, vagy a végeredmény is meg lesz addigra, mire azt mi közzétehetjük”

– fogalmazott.

A Nemzeti Választási Iroda elnöke elmondta továbbá: eddig tíz párt jelentette be, hogy indul az európai parlamenti választásokon. Az induláshoz a szervezeteknek legalább 20 ezer ajánlást kell összegyűjteniük.

A választók egyetlen szavazólapot kapnak majd, csak pártlistára szavazhatnak. Pálffy Ilona elmondta azt is, hogy az európai parlamenti választáson szavazhatnak a Magyarországon élő uniós állampolgárok is, nekik ehhez regisztrálniuk kell, akárcsak azoknak, akik az unión kívül élő magyar állampolgárként akarnak voksolni. Utóbbiak levélben szavazhatnak, ugyanúgy, mint azok a magyar állampolgárok, akik uniós tagországban élnek és nincs Magyarországon bejelentett lakóhelyük. Akiknek viszont van, azok ezúttal is csak személyesen, a külképviseleteken voksolhatnak.

Pálffy Ilona kiemelte:

az informatikai rendszer EP-választásokra tervezett része már működik, a honlap biztonsági tesztelése pedig zajlik.

