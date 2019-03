Bővítette azoknak a településeknek a körét a kormány, ahol igénybe vehető a falusi csok - a nap hírei

Bővítette azoknak a településeknek a körét a kormány, ahol igénybe vehető a falusi csok. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón elmondta, hogy minden olyan 500 fő alatti települést érint a döntés, ahol csökken a népesség. A csok-ként igénybe vehető 10 millió forint felét lehet csak lakásvásárlásra fordítani, a másik felét csak felújításra. Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy júliusban lép hatályba a családvédelmi akcióterv négy pontja és a jövő héttől családvédelmi akciótervről szóló plakátok lesznek láthatók. Emellett ösztöndíjat ad a kormány azoknak a szakképzésben résztvevő diákoknak, akik az érettségit és szakmát is szereznek. Emellett azt is hangsúlyozta: a sajtóhírekkel ellentétben nincs döntés a Gripen vadászgépek lecserélésről.

Új ápolási eszközöket kapnak 8 milliárd forint értékben az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartásában működő kórházak. Balázs Katalin, a projekt szakmai vezetője az InfoRádióban elmondta, a 16 és félezer új eszközt jövő év elejéig megkapják az intézmények. Az eszközöket az intézmények igényelték, egyebek között korszerű betegágyakról, felfekvést megelőző matracokról, gördíthető infúziós állványokról és betegőrző monitorokról van szó.

Az alapvető jogok biztosa szerint visszásságot okoz, hogy az egészségügyi-ellátó rendszer nem tudja minden koraszülött intenzív osztályon biztosítani a szülő állandó jelenlétét. * Székely László egy konkrét panasz kivizsgálásakor megállapította, hogy míg a Honvéd Kórház érintett részlege gyermek- és családbarát ellátást valósított meg, a Semmelweis Egyetem I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján nem érvényesülnek a gyermekek érdekei.

A kormány és a főváros vezetése elkötelezett amellett, hogy Budapestet élhető, szerethető és egészségesen fejlődő várossá tegye - jelentette ki főpolgármester. Tarlós István a Városházán, a Budapestnek ítélt Európa legjobb úti célja 2019 elismerés átvételekor kiemelte: a díj fennállása óta még egyetlen győztes sem kapott akkora nemzetközi támogatást, mint most Budapest. A versenyben Budapest több szavazatot kapott, mint Párizs, Athén, London vagy Firenze.

Megszüntette Czeglédy Csaba házi őrizetét a bíróság - ezt a költségvetési csalással vádolt ügyvéd írta Facebook oldalán. Czeglédy Csaba, - aki másfél év letartóztatás után került házi őrizetbe, - valamint húsz társa ellen február elején emeltek vádat. A vádirat szerint a diákmunkaerő-közvetítéssel foglalkozó Humán Operátor Zrt. igazgatóságának elnökeként 2011-től Czeglédy Csaba bűnszervezetben, több mint 6 milliárd forintos költségvetési csalást követett el.

Új hosszú távú refinanszírozási programot indít az Európai Központi Bank, a hitelezés fellendítésének érdekében. Az EKB kormányzótanácsa jelezte azt is, hogy legkorábban az év végén emelhet kamatot. A testület tavaly július óta mindeddig 2019 nyarát jelölte meg az első kamatemelés lehetséges időpontjaként. Az időpont módosításával az EKB tulajdonképpen elismerte, hogy az euróövezet gazdasága a korábban vártnál lassabb ütemben növekszik.

A nőkkel szembeni megkülönböztetés elleni fellépést sürgettek strasbourgi és brüsszeli székhelyű nemzetközi intézmények és szervezetek a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Az Európai Bizottság elfogadhatatlannak nevezte, hogy Európában a nők sok esetben kihívásokkal, egyenlőtlenséggel és fenyegetésekkel néznek szembe. Az unió országai között a női felsővezetők legmagasabb aránya - 28 százalékkal - Litvániában volt. Ez az arány Magyarországon 13 százalékos.

A román korrupcióellenes ügyészség korábbi vezetőjét választotta hivatalos jelöltjének az európai főügyészi tisztségre az Európai Parlament. A tagországok nagykövetei korábban a francia Jean-Francois Bohnert mellett álltak ki. Közben Romániában újabb ügyben gyanúsította meg az érintett vádhatóság Laura Codruta Kövesit a hivatali visszaélés gyanúja után. A főügyész lejáratási kampánynak minősítette a lépést.

További európai szankciókat sürget a hivatalban lévő venezuelai kormány ellen Juan Guaidó ellenzéki vezető a német nagykövet kiutasítása után. A venezuelai külügyminiszter szerdán közölte, hogy Nicolas Maduro kormánya nemkívánatos személynek nyilvánította a caracasi német nagykövetet, aki - a kormány állítása szerint - beavatkozott a venezuelai belügyekbe.