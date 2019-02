Meglepetések az EP-listákon, de szavazáskor ez mellékes lehet az elemzők szerint

Először a Fidesz – KDNP tette közzé európai parlamenti listáját, amiről Orbán Viktor pártelnök – kormányfő január elején beszélt. "A mi listánkat az a személy vezeti, akit egyébként bizottsági tagnak is jelölni fogunk" - mondta. Ez a személy Trócsányi László.

Másfél héttel ezelőtt az MSZP hozta nyilvánosságra listáját, amelyet ugyan Tóth Bertalan pártelnök vezet, de ő már akkor jelezte: nem veszi át EP mandátumát. Azt mondta, a listájuk nyitott lista.

A szocialisták minden bizonnyal a Párbeszéddel közös listát állítanak. Utóbbi pártból pedig Jávor Benedek lehet befutó helyen.

Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció ügyvezető alelnöke és jelenlegi EP-képviselője azt jelentette be: Gyurcsány Ferenc felesége vezeti listájukat.

Jó vagy rossz választás Dobrev Klára listavezetői pozíciója?

Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője a DK-nál rendkívül fontos fejleménynek nevezte a listavezető személyét ugyanis Dobrev Klára az Altus Zrt. vezérigazgatója, a DK szakpolitikai hozzáállása pedig eddig az volt, hogy a politikai és a gazdasági szálat megpróbálták egymástól szétválasztani. A listavezető személye azt is mutatja Tóth Erik szerint, hogy súlyos káderhiány van a pártban,

ez a jelöltség ugyanis inkább kényszermegoldás lehet, egyszerűen nem találtak jobb megoldást.

A Republikon Intézet stratégiai igazgatója viszont jó választásnak tartja Dobrev Klárát a DK részéről. Ő Tóth Csaba szerint megpróbálhatja átrendezni elsősorban az ellenzéki pártokon belüli erőviszonyokat. Úgy vélte, másodlagos a választók számára az európai parlamenti listák személyi összetétele. "Nem gondolnám, hogy van olyan választópolgár, aki Trócsányi László személye miatt szavazna vagy nem szavazna a Fidesz listájára. Az európai uniós kampányban is a migrációról és a családokról fog beszélni a Fidesz, ehhez képest a lista összetétele a választók szempontjából másodlagos".

A Republikon Intézet stratégiai igazgatója szerint ugyanakkor épp ezért baj, hogy csak most fogadták el a jelöltjeik nevét, és azt a stratégiát is csak most fogadják el, amivel szembe mennek a kormányoldallal.

A parlamenti pártok közül egyedül csak a Jobbik nem hozta nyilvánosságra EP-listáját, de ezt néhány napon belül megteszi, legalábbis hétfőn ezt ígérte a párt egyik képviselője.

Az LMP egyedül indul

Az LMP a korábbi országgyűlési képviselőjét tette a párt EP listájának élére – tájékoztatott Keresztes László Lóránt társelnök.

Nem meglepő a Nézőpont elemzője szerint, hogy az LMP listáját vezető Vágó Gábor európai ambíciókkal bír. Ő egy klasszikus zöld párti politikus, akit adott esetben az LMP-t is magában foglaló zöld párti európai koalíciók is hiteles politikusként tudnak majd elfogadni, ezért az ő listavezetőségét racionális politikai lépésnek tartja Tóth Erik.

Azt inkább tartja meglepőnek, hogy az elmúlt hetek politikai dinamikáját követően az LMP valószínűleg önálló listát fog állítani. A Nézőpont felmérése szerint nagyjából 5 százalék körül szerepel a párt, vagyis nem biztos a mandátumszerzése, például egy magasabb választási részvétel esetén.

