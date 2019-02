Használt autók eladása: életveszélyben lehetnek a hirdetők!

A rémtörténet egy átlagos autóhirdetéssel indult. Az egyik jelentkező azt mondta a telefonba, hogy máris indul a feleségével, nagyon érdekli őket az autó és kérlelte az eladót, nehogy szerződjön mással.

A kedves házaspár helyett azonban három férfi érkezett, akik azonban elsőre nem látszottak gyanúsnak.

Az eladó, egy fiatal férfi, elindult a hamar gyanússá váló trióval a próbaútra, ami az összes addigi rémálmát felülmúlta.

A három vevő ordítozott vele, gyalázkodtak, fenyegették, zsarolták, "rasszista, fajgyűlölő magyar gecinek" nevezték...

A fenyegetés hatására áron alul végül eladta nekik az autót, de nagyon megbánta.

A teljes történetet a Vezess.hu oldalon olvashatják el, de túlzás nélkül csak a nagyon erős idegzetűek vágjanak bele.

A lap tanácsokkal szolgál az autóeladók számára, érdemes megfogadni ezeket:

Egyedül soha senki ne mutasson vevőjelöltnek autót. Minimum ketten legyenek, és talán szerencsésebb, ha két férfi. Hölgy tulajdonosok kérjék meg az ismerőseiket, hogy segítsenek.

Ne saját lakcímre beszéljék meg az autó szemléjét, célszerű például munkahelyre. Ott védettebb a tulajdonos, és könnyebb maga mellé segítőket hívni.

Ha nem érez bizalmat a megbeszélt címre érkezett vevőjelöltek irányába az autó tulajdonosa, valahogy le kell rázni őket, de azonnal.

A legkevésbé sem elegáns manőver ez, tudjuk, de mindenkinek joga van annak eladni a saját autóját, aki szimpatikus számára. Ilyenkor talán azt lehet füllenteni, hogy elnézést, az imént hívott egy rokonom, hogy hallotta, eladó a kocsi, érdekli őt. Elnézést, nagyon sajnálom, hogy feleslegesen jöttek, természetesen adok 5-10 ezer forintot a benzinköltségükre.

Ha eleinte minden rendben is van az autó szemléjekor, próbaútra akkor is csak úgy induljon a jármű és gazdája, hogy két ember ül be a kocsiba az eladó részéről, egy ember a vevőjelöltek részéről. Hiába mondják az érdeklődők, hogy egyikük ezt figyelné a próbaút során, másikuk azt, akkor majd kerülnek még egyet. Ragaszkodjanak ehhez a szereposztáshoz.

Több vevőjelölt esetén nagyon figyeljen rá az eladó, hogy a forgalmit (pláne a törzskönyvet) ne adja ki a kezéből,

akkor sem, amikor ellenőrzik mondjuk az alvázszámot. Különösen a kulccsal egyszerre ne adja ki a kezéből az autó papírjait. Úgy is meg tudnak nézni minden adatot a vevőjelöltek, hogy a tulajdonos kezében tartja a forgalmit.

Ha megtörtént az adásvétel, célszerű a szerződésben rögzíteni, hogy pontosan milyen az autó állapota, mennyi idős az akkumulátor, stb., mindezzel védi magát az eladó. Amennyiben mégis jönnek pár napon belül a telefonok, hogy ez romlott el, meg az romlott el, ennyi pénz kell, annyi pénz kell, akkor vigyék el márkaszervizbe az autót, és hozzanak a jegyzőkönyvet a hibalistáról.

Nyitókép: Pexels