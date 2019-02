Fiatal rendszerváltóként őt csodálta Orbán Viktor

Jan Olszewski nyolcvannyolc éves korában hunyt el Varsóban, A lengyel miniszterelnöki hivatal csütörtök éjféltől kétnapos nemzeti gyászt hirdetett Lengyelországban.

Jan Olszewski, the former prime minister (1991-2), anti-communist activist and Warsaw Uprising veteran, has died https://t.co/7mo5TlVEyj