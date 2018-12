Brexit: megérzi majd az uniós büdzsé - lapszemle

A Magyar Idők a Miniszterelnökség uniós ügyekért felelős államtitkárával közölt interjút. Takács Szabolcs szerint a brexit fő tanulsága az, hogy az Európai Uniót vezető elitnek meg kell hallgatnia az emberek véleményét. Az államtitkár a lapnak arról is beszélt, hogy az uniós költségvetésben is érezni lehet majd az egyik legkomolyabb nettó befizető ország hiányát. Szerinte 2020 után is meg kell őrizni az integráció olyan sikerterületeinek finanszírozását, mint a kohéziós politika és a közös agrárpolitika.

A Népszava arról ír, hogy a polgármesterek, vidéki vállalkozók és önkormányzati képviselők úgy látják: a falusiakkal fizettetik majd ki az alsóbbrendű utak felújítását, a kormány ugyanis jövőre felemeli a tíznapos autópálya-matrica árát, éppen arra hivatkozva, hogy részben ebből finanszírozzák majd a falvakba vezető utak fejlesztését. A programra a kormány 150 milliárd forintot szán, ez viszont kevés a kivitelezéshez, ezért január elsejétől 5,8 százalékos útdíjemelés lesz, a tíznapos autópálya-matrica árát pedig a korábbi 2975 forintról október 1-től 3500 forintra emelték.

Az Agrárszektor riportere Robert Geisttal, az Eurochem regionális vezetőjével beszélgetett. Az interjúból kiderül, hogy a vállalat a világ három olyan műtrágyagyártójának egyikévé válik, amelyik mindhárom fő tápelem előállítására képes. Magyarországon a mezőgazdasági termelők inkább az összetettebb tápanyag-utánpótlási megoldásokat keresik, amelyek megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak, és sokkal költség-hatékonyabbak – írja a portál.