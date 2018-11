Ezrek jelentkeztek a büntetés-végrehajtás toborzókampányára - lapszemle

A Népszava Orosz Ildikóval, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskola rektorával közölt interjút. A szakember szerint régóta kampánytéma Ukrajnában a nemzetiségi kérdés, ennek ellenére Kárpátalján az őslakos ukránok és magyarok között zavartalan az együttélés. A magyar kormánnyal való politikai feszültségnek Orosz Ildikó szerint a magyarok vesztesei, viszont Ukrajna bizonyos szempontból a nyertesek között van, jelentősen növekedett például az ukrán-orosz kereskedelmi egyenleg.

A Magyar Idők riportere Németh Szilárddal, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárával beszélgetett. A kormánypárti politikus szerint az ellenzékre a haza védelmének ügyében sem lehet számítani. Mint mondta: a baloldali kormányok idején a honvédelem terén is a külföld kiszolgálása, és a magyar érdek teljes háttérbe szorítása folyt.

A Világgazdaság arról ír, hogy sikeres a büntetés-végrehajtás november végéig tartó toborzókampánya, mivel már több mint hatezren jelentkeztek munkára a rendvédelmi szervhez. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága októberben indította a kampányt Rabul ejtünk, Gyere a hűvösre és Lebilincselünk szlogenekkel.

A Portfolio arról ír, hogy a digitális szektorban tenne rendet a Gazdasági Versenyhivatal. A portál szerint a digitális gazdaság a hatóságok érdeklődésének középpontjába került, erre utal az európai versenyhatóságok kommunikációja és gyakorlata is. Kiemelkedik a személyes adatok szerepe, adott esetben az adatvédelmi jogszabályok megsértése versenyjogi, vagy fogyasztóvédelmi szankció alapjául is szolgálhat – számol be a Portfolio.

A Népszava cikke szerint kiszorulnak a hazai kamionos cégek, amelyek évek óta hátrányban vannak a külföldi konkurenseikkel szemben. Érdekvédőik intézkedéseket várnak, például azonnali 15–20 százalékos fuvar-díjemelést, amelyből mostanáig nem sok valósult meg. A nagyobb cégek közül ugyan több is legalább részben el tudta fogadtatni a nagy megrendelőikkel a díjemelést, de a hazai fuvarozó szektor 90 százalékát kitevő kis- és közepes vállalkozások többsége, erre képtelen.

A Magyar Idők arról számol be, hogy jelentős támogatáshoz juthatnak az állattartó gazdaságok, a vidékfejlesztési pályázatok keretében eddig csaknem kétszázmilliárd forint európai uniós forrást nyert el az ágazat. A legtöbb kérelem az őshonos állatfajok védelmét célzó kiírásban nyert, a legnagyobb összeget pedig a telepek korszerűsítésére ítélte oda az irányító hatóság.

Nyitókép: Pixabay