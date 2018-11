Elfogadta az EMMI a sürgősségi ellátás javítására tett szakmai ajánlásokat - lapszemle

A Magyar Idők arról ír, hogy elfogadta a szaktárca a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság ajánlásait a sürgősségi ellátás javítására. A szervezet elnöke szerint a területen tapasztalható anomáliák rendszerszintű problémák, így azokra nem az a megoldás, ha csökkentik az ellátóhelyek számát. A három elemből álló intézkedési terv jogszabály módosítási előkészülete már megtörtént.

A Népszava cikke szerint várhatóan a Nyírő Gyula Kórház Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet veszi át a Merényi két éve 69 millió forintból felújított pszichiátriai részlegét. A dolgozók még semmi biztosat nem tudnak, csupán arra kérték őket, ne meneküljenek el pánikszerűen. Az áttelepítés év végére, legkésőbb kora tavaszra várható.

A Világgazdaság összeállításából kiderül: átlagosan 6-10 százalékos díjemelésre készülnek jövőre a magyarországi vasúti árufuvarozók, mert többet kell majd fizetniük a MÁV-nak a vontatáshoz használt villamos energiáért. Az egyik érintett cég vezérigazgatója a lapnak elmondta, hogy a másik nagy, díjemelésre szorító tétel annak többletköltsége, hogy a pályafelújítások miatt a szerelvények kénytelenek a korábbinál hosszabb úton és hosszabb ideig közlekedni, valamint nőnek a személyi jellegű ráfordítások is.

A Népszava is ír arról, hogy áramszünet miatt egy későbbi időpontban tudják beadni pályázataikat az Otthon melege programra közép-Magyarországon jelentkezők. A hűtő és mosógépcsere-támogatási programra így várhatóan szerda délután adhatják be jelentkezésüket az érintettek, akik összesen 612 millió forintos támogatásra pályázhatnak.

A Portfolio összeállításából kiderül: a lakásáfa emelésének elhalasztása az érvényes építési engedéllyel rendelkezők számára azt is jelentheti, hogy a korábban időhiány miatt leállított projektek fejlesztői elgondolkodhatnak a beruházás újraindításán, valamint szintén felértékelődhetnek az építési engedéllyel is rendelkező építési telkek. A lakásépítések fellendülését ugyanakkor más tényezők is akadályozzák, így továbbra is jelentős a lemaradás a szomszédos országokhoz képest.

