Otthonápolás: a kormány már tárgyal a szervezetekkel

Az otthonápolás munkává nyilvánítását hétfőn egy civil szervezet, a „Lépjünk, hogy léphessenek" Közhasznú Egyesület képviselője, Csordás Anett követelte a Parlamentben tartott sajtótájékoztatón.

"Ha a hónap folyamán az azonnali, 50 ezer forintos emelést nem kapjuk meg, akkor szeptember 28-án újra kiállunk a Parlament elé és addig fogjuk ezt folytatni, amíg nem történik változás" - mondta az egyesület képviselője.

Az otthonápolás a parlament hétfői plenáris ülésén is szóba került. Tordai Bence, a Párbeszéd frakciójának tagja arra hívta fel a figyelmet, az otthonápolást

Romániában munkaviszonyként ismerik el és havi 130 ezer forintnyi fizetéssel honorálják, Magyarországon viszont 53 ezer forinttal alázzák meg az érintett családokat.

"Egy kormány, egy politikai rendszer erkölcsi minőségét az mutatja meg, ahogyan a közösség legkiszolgáltatottabb tagjaival bánik, ahogy róluk gondoskodik, jelen esetben nem gondoskodik" - emelte ki Tordai Bence.

Varju László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt írta nekik, hogy még szeptemberben tárgyalni fognak az otthonápolásról, bár erre az érintetteket tömörítő civil szervezetet nem hívták meg. Erre reagálva kedden már egy kormánypárti politikus, a kereszténydemokrata Szászfalvi László vitte az Országgyűlés elé a témát. Napirend előtti felszólalásában

hazugnak nevezte a baloldal hisztériakeltését, de elismerte hogy emelni kell az ápolási díjat.

"Kérjük a kormányt, hogy tegyen meg minden szükséges lépést az otthonápolási díj megnyugtató kezelése érdekében" - mondta a kereszténydemokrata politikus.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára válaszában megerősítette, hogy

a kormány konzultációsorozatot indított az otthonápolásról.

Rétvári Bence elmondta, hogy a kormány tárgyalt az Autisták Országos Szövetségével, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségével, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével, a Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetségével, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével, valamint a Siket Vak Országos Szövetségének képviselőivel is, és hozzátette, hogy valószínűleg még tovább folytatják a tárgyalásokat a szervezetek jó részével. Az államtitkár azt is közölte, hogy a kabinet az előző négy évhez hasonlóan a következő ciklusban is emeli az ápolási díjat, és ősszel döntenek az ápolási díj jövő évi emeléséről.

A DK-hoz hasonlóan az MSZP is követeli, hogy

a halmozottan sérült hozzátartozójukról 24 órában gondoskodók ne napi 1760 forint segélyt kapjanak, hanem jóval többet, és ne 12 ezren, mint most, hanem 52 ezren.

A szocialisták szerint az otthonápolás munkaviszonnyá minősítése évente 6 milliárd forintból megoldható lenne.

Nyitókép: pixabay