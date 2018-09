A rabok építenék az új börtönöket

Az új börtönöket a rabok fogják megépíteni Magyarországon - írta a Napi.hu a kormányportálra feltett Belügyminisztériumi rendeletmódosítási tervezet alapján, amit Pintér Sándor belügyminiszter jegyez. A fogvatartottak kötelező foglalkoztatásáról szóló jogszabály tervezet hosszasan sorolja, hogy milyen új munkákat kell majd a raboknak végezniük.

A tervezet szerint a raboknak kell az építési területet előkészíteni, ez gépi és kézi földmunkákat jelent. Majd a komplett börtönöket nekik kell megépíteniük, ez felújítást, illetve teljesen új épület kivitelezését is jelenti.

Ha ezzel végeztek a rabok, akkor a belügyminisztériumi elgondolások szerint következhet a vakolás, a padló- és falburkolás és a tapétázás. Az üvegezés, az ácsolás, a betonozás, valamint a festés és mázolás is az elítéltek feladata lesz, és szükség lesz ipari alpinista szaktudású fogva tartottakra is. Mindezek mellett egyéb zsaluzási, vízszigetelési és kőművesmunkák közül is választhatnak majd a rabok.

Az indoklás szerint túlzsúfoltak a magyar börtönök, ezért új börtönöket kell építeni, ami miatt szükséges a tevékenységi körök bővítése.