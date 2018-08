Fejlemények az almacsatában

Számok

Tavaly összesen annyi alma termett, amennyi idén csak a léalma mennyisége: nagyjából 550-600 ezer tonna. Akkor a feldolgozók 55 forintot is megadtak egy kiló léalmáért, mert keresleti piac alakult ki, és nem csak Magyarországon. A feldolgozók becslések szerint átlagosan kilónként 10-15 forintos veszteséget is vállaltak, hogy megtartsák vevőkörüket. Idén viszont 700-730 ezer tonna alma termett, s ennek mintegy 70 százaléka a léalma. A feldolgozók 13-15 forintot kínálnak kilójáért. A szakemberek szerint 25-30 forintos felvásárlási árnál már maradna nyereség a termelőnél és még a feldolgozónál is - írja a Népszava.