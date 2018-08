Beszállt az agrártárca az almavitába

Az Agrártárca Nagy István miniszterre hivatkozva közölte: teljes mellszélességgel támogatják a gazdák akcióját, nem hagyhatják, hogy az élelmiszerlánc leggyengébb szereplői kiszolgáltatottá váljanak.

A miniszter arra számít, hogy a gazdák összefogása eredményre vezet. Nagy István kijelentette, az Agrárminisztérium nem tartja reálisnak az ipari alma kilogrammonkénti 13 forintos felvásárlási árát. Emlékeztetett arra, hogy a jelenlegi 730 ezer tonnányi termés nem számít kiugrónak, hiszen korábban 900 ezer tonna fölötti almatermés is volt már Magyarországon, emellett Kínában is kevesebb alma termett az idén, tehát semmilyen ok sem indokolja a kirívóan alacsony árat.

A felvásárlók ki akarják használni a gazdákat, mert tudják, hogy a termény romlandó, tehát eladási kényszerben vannak

- jelentette ki a miniszter.

A minisztérium közleménye emlékeztet arra is, hogy az Európai Bizottság javaslata uniós szinten tiltaná be a gazdákkal kötött felvásárlói szerződések egyoldalú és visszamenőleges módosítását, romlandó élelmiszerek esetében a késedelmes fizetést, valamint a visszáruzást.

Szigorítást sürgetnek

A visegrádi országok most még ennél is szigorúbb fellépést sürgetnek a tisztességtelen forgalmazói magatartással szemben. Nagy István elmondta: szeretnék, hogy ez az előírás valamennyi felvásárlóra kötelező legyen, és a gazdák ne szenvedjenek kárt a gazdaságilag erősebb szereplők tisztességtelen magatartása miatt.

Az uniós szabályozás elfogadása a minisztérium szerint segíthet a jövőben megakadályozni az olyan helyzetek kialakulását, amely jelenleg a magyar almatermelőket érinti. A kormányzat álláspontja szerint az idei évben a vállalkozások közötti tisztességes kapcsolatokkal az ipari alma piacán kialakítható olyan felvásárlási ár, amely lehetővé teszi, hogy mind a termelők, mind pedig a feldolgozók megfelelő jövedelem mellett végezhessék tevékenységüket.

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) szerdán azt közölte, hogy mivel továbbra sincs megállapodás a termelők és a felvásárlók között a léalma 13 forintos felvásárlási árának emeléséről, ezért a szabolcsi gazdák a jövő héten újabb feldolgozóüzemnél tartanak demonstrációt, és továbbra sem szállítanak gyümölcsöt az üzemekbe. A gazdák számára megalázóak és elfogadhatatlanok a legnagyobb magyarországi almaüzem feltételei, amelyet a többi feldolgozó ára is követ, ezért a termelők - a határozottabb fellépés mellett döntve - traktorokkal és félpályás útlezárással folytatják demonstrációjukat - közölte a Magosz. Hozzátette, a megyei gazdakör támogatja a gazdák kiállását, és részt vesz annak szervezésében.

Nyitókép: Pxhere