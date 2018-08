Schiffer András: Orbán Viktor tétet adott az EP-választásoknak

Schiffer András leszögezte: a Lehet Más a Politika nem tudja felmutatni, hogy milyen ideológia mentén politizál.

"Ha egy pártnak nincsen kívülről is világosan átélhető identitása, akkor szükségszerűen lepik el a sajtót a párt belső veszekedéseivel kapcsolatos hírek, ez törvényszerű, ilyet a magyar belpolitikában is láttunk már az elmúlt 30 évben" - közölte Schiffer András.

Elhibázott szerkezeti felépítés

Az LMP volt társelnöke a párt szerkezeti felépítését is elhibázottnak tartja. Egy pártnak szüksége van vezetőre, hiszen vezetés nélkül egy versengő szervezetet nem lehet irányítani.

"Nem az a kérdés, hogy egy elnök van, vagy két elnök van, hanem az, hogy az egy-vagy két elnöknek, illetve a vezető testületnek, az elnökségnek milyen hatáskörei vannak"

- tette hozzá. Schiffer András szerint saját képviselői miatt nem tud minőségileg bővülni az LMP.

"Az LMP-nél azt éltem meg, amit a Fidesz első 10-12 évében is lehetett látni 2002-ig, hogy egy viszonylag kis létszámú pártnál néhányan besáncolják magukat egy komplett megyébe, és nem engednek oda senkit az üsthöz,

nem érdekük az, hogy érdemben, minőségileg bővüljön a párt"

- mondta a volt társelnök.

Schiffer András arról is beszélt, hogy sem az LMP, sem semelyik ellenzéki párt nem rendszerkritikus, bár ő a rendszerkritika alatt nem a jelenlegi kormány kritikáját, hanem a kapitalizmus rendszerének megkérdőjelezését érti.

Néppárti, vagy populista erők győzelme az EP-választásokon

Ha az ellenzék nem tud tétet adni az Európai Parlamenti választásoknak Magyarországon, a Fidesz elsöprő győzelmet art majd – szögezte le Schiffer András.

"A a magyar miniszterelnök elkövette azt a bravúrt, amelyre viszonylag kevesen képesek az európai politikában, hogy

az EP-választásnak tétet adott, méghozzá azt, hogy Európa sorsát meg lehet-e fordítani"

- mondta, hozzátéve, hogy a Fidesz könnyen 50%-os részvételi arányt is produkálhat - ami elsöprő győzelmet jelent -, ha az ellenzék nem fogalmaz meg hasonló súlyú tétet.

Populisták, vagy néppártiak

A magyar miniszterelnök nem csak a magyarországi EP választásoknak adott tétet, hanem európai fordulatot is vizionál,

ami a populisták vagy a néppártiak győzelmével akár be is következhet – mondta Schiffer András.

Mint mondta, a két hagyományos tömb dominálhatja az EP munkáját, Orbán Viktor be tudja zsákolni az összeurópai eredményt is, amiből kijöhet egy olyan eredmény is, ami gyakorlatilag az ő győzelme. A volt országgyűlési képviselő szerint

Orbán Viktor kormányfő mindkét győzelmet saját sikerként értékelheti majd.

"Ha a néppárti jelöltek jól szerepelnek - a Fidesz a néppárt tagja - akkor ennek a hozományát tudja elrakni, ha a populista pártok esetleg áttörést érnek el az EP választáson - aminek szintén van némi esélye Svédországban, Dániában, Franciaországban, de akár Németországban is -, akkor ezt tudja a miniszterelnök a saját sikerének betudni" - vélte Schiffer András.

A volt parlamenti képviselő is változásokat szeretne látni az Európai Parlament élén, de Schiffer András egy baloldali fordulatban reménykedik.

"Annak drukkolok, hogy a radikális baloldalhoz tartozó pártok érjenek el minél jobb eredményt, és azt hiszem, azt vallom, hogy

egy másik Európára van szükség és ott nyílna tér az Orbáni koncepcióval szemben.

Az a tét, hogy erőre tudnak-e kapni azok az erők, amelyek az emberek Európáját támogatják a tőke Európájával szemben, erőre tudnak-e kapni azok az erők, amelyek azt mondják, hogy a profit nem előzheti az embert " - vázolta fel az LMP volt társelnöke.

Schiffer András hozzátette, az unióban jelenleg zsákutcába jutott Kelet-közép- és Dél Európa országainak felzárkóztatása.

Nyitókép: Kovács Tamás