Bezár a bulinegyed ismert romkocsmája

Több mint egy évtized után bezár a bulinegyed egyik utolsó eredeti romkocsmája, a Kuplung is - írja az Index. A szórakozóhely Király utcában található épületét lebontják, és luxuslakások épülnek a helyén. Ez a Kuplunghoz tartozó Patent és Hableány (volt Caesar Söröző) végét is jelenti. A helyeknek szeptember 10-ig kell bezárnia.

A Kuplung üzemeltetői is próbálták a korábbi tulajdonostól megvenni a területet, hitelt is felvettek volna, de végül ez nem jött össze. Most új helyszínt keresnek, főleg a VIII. kerületben, bár nem szívesen költöznek el a környékről, mert hiába lesz egyre felkapottabb Józsefváros, egyelőre az élet még mindig a VII. kerületben zajlik.

