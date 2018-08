Létszámcsökkentést jelentett be a központi közigazgatásban a Miniszterelnökséget vezető miniszter - a nap hírei

Létszámcsökkentést tervez a központi közigazgatásban a kormány, a Miniszterelnökséget vezető miniszter 15-20 százalékos leépítést tart reálisnak. Gulyás Gergely a kormányinfón azt mondta, hogy nem költségvetési célja van a tervezett intézkedésnek, és a leépítés nem fűnyíróelven történik majd. Az elmúlt napok vitáira utalva szólt arról is, hogy hamarosan hatályba lép a társadalmi nemek egyetemi mesterszak megszüntetéséről szóló rendelet, a kormány ugyanis nem fogadja el azt, hogy nem csak biológiai, hanem társadalmi nemek is vannak. A kórházakat érintő ÁSZ vizsgálatról azt mondta: a kormány komolyan veszi a feltárt visszásságokat és az egyes intézményekben feltárt szabálytalan gazdálkodás következményeiről az Emberi Erőforrások Minisztere tesz majd javaslatot. Hozzátette: a kabinet nem döntött arról, hogy kancellária-rendszert vezet be a kórházakban. A kormány emellett felhőkarcoló-tilalmat szeretne bevezetni, 90 méternél magasabb házat nem lehet majd építeni.

Lemondott a Nemzeti Választási Bizottság elnöki tisztségéről Patyi András. Az új elnök Rádi Péter lett. Patyi András már korábban lemondott a Nemzeti Közszolgálat Egyetem rektori tisztségéről, az NVB éléről való távozásával egy újabb akadály hárult el az elől, hogy a tervezett Közigazgatási Felsőbíróság élére kerüljön. Rádi Péter ügyvédet 2013-ban választotta meg az NVB póttagjának a parlament, majd 2015-ben ült be a testületbe. A jelenlévő ellenzékiek, a Jobbik és az MSZP delegáltja, nem szavazták meg, és kifogásolták, hogy előkészítetlen a váltás.

Koltay András lehet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új rektora. Az intézmény honlapján olvasható közlemény szerint a szenátus és a fenntartói testület is támogatta Koltay András rektori pályázatát. Majdani rektorként első számú feladatának nevezte az egyetem belső szervezetének erősítését, az egyes karok és intézmények közötti együttműködés továbbfejlesztését.

A villamosberendezés meghibásodása miatt leállították a 3-as blokkot a Paksi Atomerőműben. A társaság azt közölte, hogy az üzemi esemény rendkívüli karbantartást igényel, ezért a blokk áramtermelését leállították. Várhatóan a jövő hét második felében működik majd újra névleges teljesítményen a blokk. A Paksi Atomerőmű hangsúlyozza: az eseménynek a nukleáris biztonságra és a másik három, működő blokkra gyakorolt hatása nincs.

Elfogadta az augusztus 20-i nemzeti ünnep biztosítási tervét a rendezvény biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs. Kovács Zoltán kormányszóvivő, a törzs vezetője kijelentette, hogy minden adott az augusztus 20-i ünnepi programok zavartalan megvalósításához. Idén a hosszú hétvége miatt három napon át tartanak a programok. A programokat szokás szerint az esti ünnepi tűzijáték zárja majd.

Több mint kétszáz esethez riasztották kedd estig a tűzoltókat az átvonuló vihar miatt. Senki nem sérült meg. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője elmondta: a dél-nyugatról észak-kelet felé mozgó frontrendszer Baranya, Tolna, Fejér, Bács-Kiskun, Pest és Nógrád megyét, illetve a fővárost érintette. A legtöbb gondot a viharos erejű szél okozta, a szakembereket leszakadt faágak, kidőlt fák miatt riasztották. A Sziget fesztivál helyszínén a műszaki igazgató szerint bizonyos óvintézkedéseket kellett tenni, de nem kellett kiüríteni programoknak helyet adó sátrakat, sérülés és vagyoni kár sem történt.

Szerdától az ország egészére tartósan vízhiányos időszakot állapított meg a belügyminiszter. Pintér Sándor a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatait és a hidrometerológiai előrejelzéseket vette figyelembe. Közben visszavonta a hőség miatt korábban kiadott vörös kód figyelmeztetést az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A vörös kód 17 napig volt érvényben. A meteorológiai előrejelzés szerint az átvonuló hidegfront nyomán néhány fokot visszaesik a hőmérséklet. A következő napokban visszatér ugyanakkor a napsütéses idő.

Beismerte a rendőrségen Jozef Rohác, hogy 1996-ban ő ölte meg Prisztás Józsefet. Ezt a szlovák férfi ügyvédje erősítette meg. A gyilkosságért egy másik férfit ítéltek el jogerősen. A más ügyben kiszabott jogerős életfogytiglani szabadságvesztését töltő Jozef Rohác perújítási eljárásban a Nemzeti Nyomozó Irodán többórás vallomást tett.

Genova közelében 35-re emelkedett a hídomlás halálos áldozatainak a száma - közölték a mentést végző tűzoltók. A sérültek közül 13 került kórházba, közülük 5 állapota válságos. Magyar érintettről továbbra sem tud a Külgazdasági és Külügyminisztérium. Az olaszországi A10-es autópálya egyik viaduktjának középső szakasza szakadt le, a hatóságok szerint 30-35 személygépkocsi és három teherautó zuhanhatott a 45 méteres mélységbe. Több szemtanú szerint az omlás előtt villám csapott a hídba, de ezt hivatalos forrás nem erősítette meg.

Londonban terrorizmussal gyanúsítják azt a férfit a hatóságok, aki kedd délelőtt kerékpárosok és gyalogosok közé hajtott a parlamentnél. A kocsit a Westminster övező biztonsági kordon állította meg. Három ember sérült meg, ketten vannak kórházban, de az ő állapotuk sem életveszélyes. Az eset miatt összehívták a brit biztonsági kabinetet, a Cobrát.