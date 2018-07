Feledy Botond: még a brexit előtt megbukhat a brit a kormány

Káosz Nagy-Britanniában

Fejetlenség jellemzi a brit belpolitikát, ezért is bukhat meg a Theresa May vezette brit kormány az unióból való kilépés előtt – véli Feledy Botond. A külpolitikai szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában úgy vélte, hogy a brit kabinet akár puccs következtében is távozhat.

„A brit belpolitika olyan szinten fejetlen módon szaladgál a tyúkudvarban, hogy nem tudjuk ezt kiszámítani, hogy esetleg nem akarják-e megpuccsolni”

– fogalmazott a szakértő.

Feledy Botond szerint ezt készíthette elő a brit brexitügyi miniszter és a külügyminiszter lemondása. Hozzátette ugyanakkor, hogy mivel Boris Johnson népszerűsége a párt tagjai körében nem kimondottan erős, valószínűleg nem a saját miniszterelnökségét készítette elő.

A britek 2016 júniusában szavaztak arról, hogy benne maradjanak-e az Európai Unióban vagy kilépjenek belőle. A szavazók csaknem 52 százaléka a távozás mellett voksolt, míg 48 százalékuk a maradást választotta. A brit kormány 2017. március 29-én indította el a kilépési tárgyalásokat. Feledy Botond külpolitikai szakértő szerint a brexit akkor is megtörténik, ha megbukik a kormány.

„A kilépés mindenképp megtörténik, tehát hatályba lép az a döntés, hogy ők elhagyják az uniót”

– hangsúlyozta az elemző. Kormányválság esetén azonban jogbizonytalanság következik be, hiszen senki nem fogja tudni, milyen joganyagot kell alkalmazni másnap.

Feledy Botond szerint ugyanakkor Theresa May életbe léptethet egy vészforgatókönyvet, amely szerint 2019 februárjától még két évig az Unió tagja maradna Nagy-Britannia. Bármi elképzelhető, tette hozzá a külpolitikai elemző, elméletben lehetséges egy újabb véleménynyilvánító népszavazás is, gyakorlatban azonban ez esélytelennek látszik.

Uniós összefogásra van szükség

Az európai autonómiának növekednie kell – állítja Feledy Botond. A külpolitikai szakértő szerint ez ugyanakkor két irányból jelent falakat. „Ha közös hadseregben akarunk továbbmenni, az egészen más kompetenciák közös gyakorlását jelenti.”

A katonaság uniós szinten történő működtetése azonban egyebek között többek közös külpolitikát is igényel.

Feledy Botond úgy látja: több nemzetpolitikai esemény – a német és az olasz választás is – meghatározza az Európai Unió működését; ezek az események erősíthetnék az európai egységet. „A Szkripal-ügy, ha történelmileg nézem, az első olyan ügy, amikor egy NATO-tagállam területén katonai ideggázt bevetnek. Az, hogy ez megtörténik egy "brexitelő" angliai területen,

hihetetlen nagy felkiáltójel Európa térképe fölött”

– fogalmazott.

Az unió megosztására tett kísérletek sikerének esélyét a szakértő szerint jól példázza, hogy Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes moszkvai látogatásakor Vlagyimir Putyinnal arról beszélt, hogyan fogja az Európai Tanácsot az oroszországi szankciók ejtésére kényszeríteni. „Olaszországban két olyan párt van koalíción, akik azóta, hogy megválasztották őket, folyamatosan kampányüzemmódban vannak, és az egyik egy baloldali, a másik egy jobboldali gazdasági programot akar megvalósítani” – tette hozzá.

Feledy Botond szerint a kétoldalú egyezkedések helyett az európai tagállamoknak közösen kellene megoldaniuk a problémáikat.

Nyitókép: MTI/EPA/Rick Findler