Óriási növekedés az örökbefogadottak számában - már az idősebbek felé is nyitnak a szülők

Tízéves távlatban tavaly nőtt először ezer fölé az örökbefogadások száma Magyarországon – közölte a Magyar Hírlap a Központi Statisztikai Hivatal elemzésére hivatkozva. A dokumentum értelmében a pozitív trend mögött az örökbefogadási engedélyek számának növekedése mellett a jogintézmény társadalmi megítélésének javulása áll:

mind a közvélemény, mind pedig a szociális szféra intézményei egyre kedvezőbbnek tartják az örökbefogadást, ami egyre több gyermeknek ad lehetőséget arra, hogy valódi családban nevelkedjen.

Both Éva, a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ igazgatóhelyettese az InfoRádió megkeresésére a növekedés okának vélt tényezők közül kettőt emelt ki, egyrészt azt, hogy 2014-től változott a gyermekvédelmi rendszer jogi szabályozása, ami bevezette a gyermekvédelmi gyámság jogintézményét.

Másrészt, hogy a szakmapolitikai törekvések és a szabályozás összeértek, aminek hatására megnőtt az örökbefogadásra jelentkezők száma, és elfogadóbbak az örökbefogadásra jelentkezők a gyerekekkel kapcsolatban.

Korábban ugyanis a legtöbb jelentkező inkább fiatal gyermeket akart örökbe fogadni, bizonyos életkor fölött már nem is nagyon vették örökbe az érintetteket, mára azonban ez is megváltozott.

Mára már a magasabb életkorú gyerekek felé is nyitottak az örökbefogadók, annak köszönhetően, hogy elfogadják a gyerek múltját, a kapcsolódásokat, és természetesnek kezelik. Ez igaz az eltérő fejlődésmenetű, vagy az eltérő származású gyerekek elfogadására is - vélekedett Both Éva.

Az elmúlt négy évben jelentősen emelkedett az örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított személyek száma is:

2017 végén már 2700-an rendelkeztek alkalmassági határozattal, így a várakozási listán szereplő szülők száma csaknem másfélszerese lett a négy évvel korábbinak.

A statisztika szerint tavaly a legtöbb gyermeket a fővárosban adták örökbe, majd Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megye következett.

Jelenleg nagyjából 2000 gyermek vár örökbefogadásra az országban, ebből csaknem 180 Budapesten.

