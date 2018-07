Az elektromos autók növelik a szén-dioxid-kibocsátást – lapszemle

A Magyar Idők arról ír, hogy tartják a szoros határidőket a 3-as metróvonal kivitelezői. Az északi szakasz állomásain már épülnek a liftaknák, és folyamatos a lépcsők vasbeton szerkezetének készítése is. A mozgólépcsők lejtaknáit korszerűsítik, illetve az utasforgalmi tereken már a burkolási munkálatok is elkezdődtek. Hamarosan kezdetét veszi a modern távközlési és informatikai hálózat kiépítése, valamint folyamatban van a gépészeti és áramellátó rendszer korszerűsítése is. A szakaszon a jobb vágány már teljesen elkészült, most a bal vágány bontását végzik. A kormány támogatja a fejlesztés megnövelt uniós támogatásának lehívását – számol be a Magyar Idők.

A Népszava cikke szerint nincs forrás a visszavonuló, de még nyugdíjazás előtt álló polgármesterek átmeneti időre szóló illetményére. Ez akár 200 településvezetőt sodorhat súlyos egzisztenciális helyzetbe. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége áprilisban azt javasolta a kormánynak, hogy azok a főállású polgármesterek és alpolgármesterek, akik jövőre betöltik hatvanadik életévüket, és négy választási ciklust, de legalább 15 évet eltöltöttek tisztségükben, a nyugdíjkorhatár eléréséig kapják meg fizetésük 80 százalékát. A Népszava szerint a tervet nem fogadták el.

A Portfolio arról ír, forradalom helyett bajt hozhat az energiatárolás. Az elektromos autókban használt lítiumionos és más akkumulátorok, valamint a villamos energia tárolására szolgáló egyéb megoldásokra általában tiszta, zöld technológiaként gondolnak, ezek használata viszont inkább növelik a szén-dioxid-kibocsátást. Ennek oka, hogy az energiatárolókba gyakran a fosszilis tüzelésű erőművekben termelt áram kerül be, így az erőművek piaci pozíciója erősödik.

A Magyar Idők szerint felsőoktatási ponthatárhúzással idén is elkezdődött az albérletkeresési roham, a választék nagy, de nőtt a bérelhető ingatlanok havi díja, a fővárosban az V., a VI. és a VII. kerületben mintegy 15 százalékkal. A budapesti átlagos bérleti díj téglalakásoknál 150 ezer forint, a panellakásokért havonta 130 ezret kérnek, a garzonok havi díja pedig 110-120 ezer forint.

A Világgazdaság arról számol be, hogy egyre több magyarországi bank kínálatában jelennek meg a kis- és középvállalkozásoknak szánt, néhány nap alatt elérhető gyorskölcsönök, amelyek a cégek hirtelen fellépő likviditási problémáit vagy fejlesztési kiadásait hivatottak megoldani. A konstrukciónak kedvez a hitelpiac bővülése is.