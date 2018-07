A legtöbben arra tippelnek, hogy akárcsak az iskolai tanév végén a diákok, Orbán Viktor is így jelzi, hogy hamarosan megkezdi a nyári szabadságát. Az első, Ó betűt még pénteken, az I-t szombaton posztolta, de az újabb betűre három napot kellett várni: most a C jelent meg, alatta a magyar miniszterelnök és Recep Tayyip Erdogan török államfő kézfogásával.