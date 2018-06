Kovács Zoltán: elképzelhető, hogy spekuláció lehet a forint ellen

A magyar gazdaság állapota és teljesítménye nem ad okot a forint gyengülésére – mondta Kovács Zoltán kérdésre válaszolva, a hétvégi uniós csúcs előtti sajtótájékoztatón.

A kormányszóvivőt azután kérdezték a rekord gyenge forintról, hogy délelőtt új történelmi mélypontot ért el az árfolyam, 328-as szint felett állt és már a 329-es szint felé araszol a forint az euróval szemben. Kovács Zoltán válaszában elképzelhetőnek nevezte, hogy spekulációs folyamatok állnak a forintgyengülés hátterében. Hozzátette,

a kormány vizsgálja ezt a bizonyos spekulációt, és ennek fényében deríti fel, mi a teendő.

A kormányszóvivőt a közszférában bevezetett létszámstop okairól is kérdezték, az egyik szakszervezet ugyanis abban bízik, hogy az intézkedés béremelést hozhat. A kormányszóvivő azzal magyarázta a létszámstopot, hogy ne növekedjen a bürokrácia. Egy kilépett helyére lehet fölvenni új embert. Hozzátette, béremelés is lehet, de arról még egyeztetni kell.

Arra a kérdésre, hogy a nyugdíjasokat visszafoglalkoztatnák-e a közszférába is, Kovács Zoltán nemmel válaszolt.

Be kell tartani a törvényeket, a migrációra vonatkozókat is – mondta a kormányszóvivő, amikor az Egyesült Államokban bajba került családról kérdezték. A családtól az amerikai határon elvették kétéves gyermeküket, a szülőket börtönbe kerültek, a gyermek pedig egy bronxi menekültközpontban van.

Kovács Zoltán hozzátette, ezek a szabályok nem a Trump-adminisztrációhoz köthetők, előtte is érvényben voltak. Hozzátette ugyanakkor,

mindent megtesznek azért, hogy a gyermekről és a családjáról a jog adta keretek között gondoskodjanak,

a Külügyminisztérium felvette a kapcsolatot a befogadóállomással, ahová a gyermeket vitték. (Egy ügyvédi iroda is próbál segíteni a családegyesítésben, erről itt olvashat.)

A kamupártok helyzetét nehezítő fideszes törvényjavaslatról és a CEU-ról is kérdezték a kormányszóvivőt. Előbbiről Kovács Zoltán azt mondta, a választás előtt egy évvel nem akartak beavatkozni a rendszerbe, ezért terjesztették be csak most a javaslatot. Mint mondta, a manipulációt és a visszaélést le kell zárni. (A választási törvényhez benyújtott kormánypárti módosító lényege egyébként az, hogy a jövőben nemcsak a pártok vezetőivel, hanem képviselő-jelöltjeivel is visszafizettethetnék egy százalék alatti szereplés esetén a kampány-támogatásokat.)

Arra a kérdésre, hogy mikor lesz megállapodás CEU-ügyben, Kovács Zoltán azt mondta,

a Közép-európai Egyetem működését nem veszélyezteti semmi.

Tudják, hogy a New York-i oktatási hivatal elküldte Kásler Miklósnak, az emberi erőforrások miniszterének a levelet, a magyar szemberek kompetenciája dönteni az ügyben.

Kovács Zoltán arról is beszélt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön és pénteken részt vesz az EU állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján. Arról, hogy a magyar miniszterelnök milyen álláspontot képvisel majd a csúcstalálkozón, itt olvashat bővebben.