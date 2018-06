Hazahozatná a külügy az amerikai befogadóállomásra került magyar kisfiút

Levente szüleit illegális bevándorlóként tartóztatták le az amerikai határőrök, amikor megpróbáltak a kanadai Montrealnál bejutni az országba. A szülőket jelenleg egy állami zárkában tartják fogva Buffalóban, gyermeküket, a kétéves Leventét egy bronxi menekültközpontban helyezték el. A kisfiú nem beszél angolul, és a Blikk úgy tudja, hogy nagyon megviseli a helyzet.

A Magyarországon élő 23 éves nővér igyekszik eljárni a gyermek érdekében, több papírt kitöltött és jelezte, hogy kiutazna az Egyesült Államokba a kisfiúért, egyelőre azonban nem járt sikerrel.

Közben a Magyar Külügyminisztérium a Blikk kérdésére arról számolt be, hogy felvetté a kapcsolatot a gyermeket felügyelő bronxi intézettel, és a szakemberek Magyarországon is vizsgálják a hazahozatal feltételeit és lehetőségeit.

Donald Trump amerikai elnök zéró toleranciát hirdetett az illegális bevándorlók ellen, így azonnali eljárást indítanak ellenük, gyermekeiket pedig menekültközpontokban helyezik el.

Nem szakíthatók szét a családok

Egy friss amerikai szövetségi bírósági döntés szerint nem szakíthatók szét az amerikai határt illegálisan átlépő és a hatóságok által elfogott migránscsaládok, és

a már szétszakítva őrizetbe vetteket 30 napon belül újra egyesíteni kell.

Dana Sabraw-nak, a kaliforniai San Diego kerületi bírájának ez egy előzetes rendelkezése az ACLU polgári szabadságjogi civilszervezet keresetére az illegális migránscsaládok szétszakítása ellen. A bíró indoklásában azt írta, hogy az illegális migránscsaládok szétszakításával a szövetségi kormány a maga intézkedései által kiváltott kaotikus helyzetet akarja megoldani, de

ez a megoldás nem felel meg a megfontolt és rendszerszemléletű kormányzás követelményének, amelyet pedig előír az alkotmány.

Sabraw elrendelte, hogy az öt év alatti gyerekeket 14, az idősebbeket pedig 30 napon belül vissza kell engedni szüleik mellé, kivéve, ha a szülők alkalmatlanok gyermekük ellátására, vagy ha csak felnőttek fogva tartására alkalmas intézetben vannak elhelyezve. A kormány fellebbezhet a döntés ellen, ellenkező esetben nagyon gyorsan intézkednie kell az ítélet végrehajtása érdekében.

Az ACLU egy olyan nő - és hatéves lánya - nevében nyújtotta be a keresetet, aki a vallási üldöztetés elől menekült el a Kongói Demokratikus Köztársaságból, és tavaly novemberben érkezett az Egyesült Államokba, valamint kért ott menedékjogot. A nő már március óta együtt van gyermekével, de az ACLU más szétszakított migránscsaládok mint pertársaság nevében is nyújtotta be a keresetet.

Donald Trump amerikai elnök egy múlt heti rendeletében véget vetett annak a gyakorlatnak, hogy a hatóságok szétszakítják az illegális migránscsaládokat, de

mintegy kétezer gyermeket már korábban elszakítottak szüleitől.

A kormány kérte az ACLU-t még keresete beadása előtt, hogy álljon el ettől a szándékától, mert az elnök rendelete "jobbára" orvosolja a problémát, valamint kérte a bírót, hogy utasítsa el a beadványt, Sabraw azonban nem tett eleget ennek.

Közben 17 szövetségi állam pert indított a Trump-kormány ellen az illegális migránscsaládok szétszakítása miatt.

A perkérelemben az államügyészek "kegyetlennek, törvény- és alkotmányellenesnek" minősítik az intézkedést, valamint megállapítják, hogy a rendelet nem írja elő konkrétan a családok szétszakításának megszüntetését, és nem szól a már szétszakított családok újraegyesítésének körülményeiről sem.