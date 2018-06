Orbán Viktor: jól felszerelt hadseregre van szükség

A kormányfő megjegyezte ugyanakkor, hogy a migrációtól függetlenül szükség van egy jól felszerelt hadseregre is, mert ha ma Magyarország egy fegyveres fenyegetéssel nézne szembe, a hadsereg csak korlátozottan lenne képes ennek elhárítására. Orbán Viktor elárulta: most is folynak eszközbeszerzések, képzésátalakítás és hadseregátszervezés.

A szerdán elfogadott alkotmánymódosítást és "Stop Soros" törvénycsomagot Orbán Viktor szép, kifinomult jogi munkaként jellemezte. Megjegyezte továbbá, hogy nagyon nehéz lesz bárkinek is belekötni egy olyan parlamenti döntésbe, amely 80-90 százalékos többséget élvezett az Országgyűlésben.

A miniszterelnök hangsúlyozta: soha korábban nem voltak ilyen erősek a V4-ek. Amikor a V4-ek tagjai lettek az EU-nak, azt gondolták, hogy véget ért az együttműködés, de

„a történelem nem ért véget azzal, hogy bekerültünk az unióba”

– fogalmazott Orbán Viktor. Ez a négy ország gyorsabban fejlődik, gyorsabban növekszik és visszatalál a régi, fejlett színvonalhoz – hanagsúlyozta.

Az Európai Tanács elnöke Orbán Viktor szerint azért látogat ma Magyarországra, mert zavar van az uniós rendszerben. Ezt mutatja, hogy az Európai Bizottság átértelmezte saját szerepét, politikai testületként működik, és olyan jogköröket tekint sajátjának, amelyekkel nem rendelkezik – mondta a miniszterelnök, aki szerint arról fognak beszélni, hogy hogyan lehet ezt a zavat helyreállítani.

A kormányfő hozzátette, hogy az Európai Néppárton belül is okozott feszültségeket a migrációról szóló vita.

„Az a kérdés, hogy lesz-e elég bölcsesség bennünk az Európai Néppárton belül,

hogy a különbségek ellenére – amely egy pártszövetségben teljesen természetes – mégis együtt tudjunk maradni” – fogalmazott, hozzátéve: a Fidesz egy erős Néppártban érdekelt.

Orbán Viktor kijelentette, hogy az inflációs számok miatt nem érdemes újratervezni a költségvetést. A magyarországi infláció egyik legerősebb befolyásoló tényezője a nemzetközi olajár-ingadozás. „Nem lehet költségvetést ilyen ingatag kalkulációk alapján végezni” – hangsúlyozta, hozzátéve: a költségvetést nem köthetik az olajárváltozáshoz.

A kormányfő ismét felhívta a figyelmet a nemzetközi gazdasági riasztó jelekre, vagyis hogy nőnek a kamatok, nemzetközi kereskedelmi háború alakulhat ki, és magasak az államadósságok. A magyar kormány ezért emelte meg a tartalékokat – hangsúlyozta a Orbán Viktor a Kossuth Rádióban.