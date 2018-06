Elfogadta az Országgyűlés az alaptörvény hetedik módosítását és a "Stop Soros" törvénycsomagot - a nap hírei

Elfogadta a kormány "Stop Soros" törvénycsomagját az Országgyűlés. Az új büntető törvénykönyvi paragrafus szerint jogellenes bevándorlás elősegítését, támogatását követi el, aki menedékjogi eljárás kezdeményezését teszi lehetővé olyannak, aki nincs üldözésnek kitéve. Aki ezt rendszeresen teszi és finanszírozza, egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Módosult a menedékjogi törvény is, amelynek értelmében ezentúl nem lehet elfogadni annak a menedékkérelmét, aki biztonságos harmadik országon keresztül érkezik Magyarországra.

Megosztotta az ellenzéket a Stop Soros törvénycsomag és az alaptörvény hetedik módosítása. A Jobbik megszavazta az előterjesztéseket, az indoklás szerint a párt a céljaival egyetért, de az eszközeit alkalmatlannak találja ezek elérésére. Az MSZP szerint is alkalmazhatatlan a Stop Soros törvénycsomag, de a civil szervezetek és jogvédők meghurcolására lehetőséget teremt. Az LMP sem szavazta meg egyik módosító csomagot sem, a Demokratikus Koalíció képviselői pedig jelen sem voltak az ülésteremben a szavazáskor. Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke pedig azt mondta: a Fidesz megpróbálta minden aktuálpolitikai érdekét az alaptörvényben érvényesíteni.

Az Európai Parlament illetékes bizottságában több mint 260 módosító indítványt nyújtottak be a képviselők a Magyarországról készülő különjelentéshez. Judith Sargentini zöldpárti jelentéstevő közölte: a magyar Országgyűlés által elfogadott alkotmánymódosítás és a "Stop Soros" törvénycsomag miatt módosítani fogják a dokumentumhoz benyújtott egyes indítványokat. A LIBE ülésén számos képviselő bírálta a magyar jogállamisági helyzetet, Gál Kinga fideszes képviselő ugyanakkor kijelentette: a Sargentini-jelentés valótlanságokat, ténybeli hibákat tartalmaz. A testület jövő hétfőn szavaz a jelentésről.

Jelentősen átalakítja a cafetéria-rendszert a parlament előtt lévő adótörvény javaslat, amelyet tegnap (kedd) nyújtott be a kormány. A módosítás értelmében a SZÉP-kártya marad az egyetlen kedvező adózású béren kívüli juttatási elem. Több szakszervezet tiltakozik a tervezett átalakítások miatt. Mészáros Melinda a LIGA szakszervezet elnöke az InfoRádiónak azt mondta: a módosítások komolyan érintik a munkáltatókat és a munkavállalókat is.

A Magyarország biztonsági érdekeit sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről nyújtott be törvényjavaslatot az Országgyűlésnek a kormány. A javaslat alapján az unión, az Európai Gazdasági Térségen, illetve Svájcon kívüli ország állampolgára vagy ilyen államban bejegyzett jogi személy csak úgy szerezhet nagyobb tulajdonrészt bizonyos tevékenységeket végző magyarországi székhelyű gazdasági társaságban, ha ezt bejelenti az illetékes miniszternek, aki ezt visszaigazolja. Hasonló szabályok vonatkoznak fióktelep létesítésére is. A törvény 2018. október 1-jén léphet életbe.

Pénteken hatályba lépnek az amerikai termékekre kivetett európai védővámok - jelentette be az Európai Bizottság, miután jóváhagyta az Egyesült Államok által bevezetett importvámokra válaszul született ellenintézkedéseket. A testület 25 százalékos védővámot vet ki körülbelül 2,8 milliárd eurónyi amerikai termékkel szemben. A megadóztatott termékek listáján a mogyoróvaj, a narancslé is szerepel, de megtalálhatók rajta bizonyos mezőgazdasági termékek, számos vas- és acéláru, motorkerékpárok, jachtok, illetve a bourbon whiskey is.

Az amerikai elnök rendeletet írt alá arról, hogy az illegális bevándorlók gyermekeit nem szakítják el a családtagjaiktól. Donald Trump közölte: a családok együtt maradhatnak, de Washington változatlan szigorral lép fel annak érdekében, hogy országot ne árasszák el emberek és bűncselekmények. Korábban világszerte felháborodást váltott ki, hogy erővel választják el az illegális bevándorlóktól gyermekeiket az amerikai-mexikói határon.

Életének 90. évében elhunyt Kányádi Sándor Kossuth-díjas költő, a nemzet művésze. A mai magyar költészet egyik legnagyobb alakja, a magyar irodalom közösségi elvű hagyományának folytatója volt. Költészetét az anyanyelv ereje és az erdélyi kisebbségi sors határozta meg. Verseiben a közösségi létproblémákat egyetemes érvényességgel szólaltatta meg.