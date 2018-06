Berlinbe hívják Orbán Viktort - lapszemle

Zsúfoltság van több tankerületben, évi négymilliárd forintot termelnek a BGYH fürdői, hasítanak a barkácsboltok, piaci buborékra figyelmeztetnek tőzsdei szakemberek.

A Népszava úgy értesült, hogy Berlinbe hívják Orbán Viktort. A váratlan német kormányválság miatt bizonytalanná vált a magyar miniszterelnök látogatás időpontja, pedig most Angela Merkel német kancellár szeretné jobban a találkozót.

A Világgazdaság arról közöl cikket, hogy a 2017-2018-as tanévben 5882 köznevelési intézményben tanulhattak a diákok. Az Oktatási Hivatal adatai szerint a Belső-pesti Tankerületi Központban van a legtöbb gyerek, oda több mint 52,8 ezren tartoztak, a Szigetvári Tankerületi Központ pedig a legkisebb nyolcezer tanulóval. Általános iskolák tekintetében telt ház van az egri, az érdi és a kaposvári tankerületben is, de a legzsúfoltabb a Dél-budai Tankerületi Központ, ahol 10,6 ezer gyerek osztozik 9,9 ezer helyen.

A Magyar Időkben interjút olvashatnak Márta Istvánnal. A Művészetek Völgye alapítója kiemelte, hogy az általa elindított fesztivál modellértékű, mert tiszteli a táji, emberi környezetet. Márta István arról is beszélt, hogy hamarosan kezdődik a második Kapolcska összművészeti tábor és fesztivál, augusztus végén pedig a baranyai Ormánság három településére visz hasonló hangulatot a Bőköz fesztivál.

A Magyar Idők arról közöl cikket, hogy évi mintegy négymilliárd forint profitot termelnek a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által üzemeltetett fürdők, míg 2010-ig az egységek nagyobb része és maga a cég is veszteséges volt. Szőke László, a társaság vezérigazgatója elmondta: még a takarítók is közel negyedmillió forintot keresnek náluk havonta, de így is problémát jelent a munkaerőhiány.

Tavaly már csaknem 140 milliárd forintos forgalmat bonyolított le az előző évben még mintegy 125 milliárdosra becsült magyarországi barkácspiac, melynek négyötöde az OBI és a Praktiker kezében van - írja a Világgazdaság. A növekedés iparági szakértők szerint nemcsak az építőipar lendületének hozadéka, hiszen az építésinél is jobban meg lehet lovagolni a felújítási boomot. Ahogy a műszaki cikkek piacán tapasztalni lehet a válság óta halogatott költések pótlását, úgy a lakókörnyezet megszépítése kapcsán hasonló folyamat rajzolódik ki a barkács-, a lakberendezési és a kertpiac értékesítési mutatóit vizsgálva.

A Portfolio arról készített összeállítást, hogy piaci szereplők a gazdaság több területén figyelmeztetnek buborékokra. A technológiai részvények napról napra drágábbak, miközben a hagyományosan defenzív szektorokat, például az egészségügy, a gyógyszergyártás és a távközlés, mellőzik a befektetők. Szakértők szerint korábban fog kidurranni ez lufi, mint amire sokan számítanak.