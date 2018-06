Jelentős minimálbér-emelkedés jöhet - lapszemle

A Magyar Idők arról ír, hogy jelentős, ismét két számjegyű minimálbér- és garantált bérminimum-emelkedés jöhet 2019-ben is – vélik az érdekképviseleti vezetők. A Portfolio-n arról olvashatnak, hogy Magyarországon egyre égetőbb a munkaerőhiány, de az egyes régiókat eltérő mértékben sújtja a probléma.

A Magyar Idők arról ír, hogy jelentős, ismét két számjegyű minimálbér- és garantált bérminimum-emelkedés jöhet 2019-ben is – vélik az érdekképviseleti vezetők. A szakszervezetek más-más szemszögből alkották meg javaslataikat, ugyanakkor céljuk továbbra is a minimálbér felzárkóztatása. A világgazdasági folyamatok azonban számos, a magyar gazdaságra is kiható bizonytalansági tényezőt rejthetnek, ami befolyásolhatja az őszi bértárgyalásokat is – teszi hozzá a lap.

Az első negyedévben 10,3 százalékkal többet költöttek a magyar cégek fizetésekre a tavalyi év azonos időszakához képest - írja az Eurostat jelentése alapján a Világgazdaság. Az unión belül ez a harmadik legmagasabb növekedés volt, a magyarországinál nagyobb emelkedést csak Romániában és Lettországban regisztráltak. Az uniós átlag 2,7 százalék volt, ami azt jelzi, hogy hazánkban kiugróan magas munkaerőköltség-növekedést könyvelhettek el.

A Népszavában a legutóbbi kaposvári ételosztásról olvashatnak riportot. Az esemény szervezője, Pintér Judit négy éve döntött úgy, hogy a hivatalos szociális rendszer mellett kiépíti saját segélyszolgálatát. A meleg ételt ezúttal is maga főzte – csak krumpliból húsz kilót pucolt meg –, a desszert és a pogácsa felajánlás volt. Ahogyan a főzéshez az alapanyagok többsége is.

A Portfolion arról olvashatnak, hogy Magyarországon egyre égetőbb a munkaerőhiány, de az egyes régiókat eltérő mértékben sújtja a probléma. Közép-Magyarországon és a Dunántúl fejlettebb területein gyakorlatilag már nem lehet dolgozókat találni, miközben az északi régiókban még elméletileg könnyebben bevonhatnának munkaerőt a vállalatok. Igaz, a képzettségi problémák valószínűleg itt a leginkább meghatározóak, miközben a gazdasági teljesítményben is érdemi területi különbségek láthatóak.

A Magyar Idők szerint jól vizsgázott a honi jégkárelhárító, már az első hónapban jelentős mértékű veszteségtől sikerült megóvni a hazai termést. Az elmúlt hetekben volt olyan nap, amikor 24 órán keresztül párologtatták a rendszer berendezései az ezüst-jodidot a levegőbe. Ennek ellenére előfordult jégeső az országban, a jégverés mértéke azonban sokkal jelentősebb lett volna a talajgenerátorok használata nélkül – közli a lap.

A Pénzcentrum.hu arról készített összeállítást, hogy mekkora bírság-tételekkel találkozhatnak a nyári szezonban a környező országokba látogató autósok, amennyiben nem tartják be a helyi szabályokat. Egy-egy kevésbé ismert előírás be nem tartásáért akár 700 ezer forintos büntetést is fizethetnek a magyar autósok.