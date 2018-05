Fűrész Tünde: harmonikusan működő családok nélkül nincs jól működő társadalom

A neves orvosról, pszichológusról elnevezett Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért, rövidítve a KINCS kutatásokkal segíti a kormány népesedéspolitikáját. A demográfiai elemzések eredményeit intézkedési javaslatokká formálja át - mutatta be az InfoRádió Aréna című műsorában az intézmény feladatkörét Fűrész Tünde megbízott elnök.

Ma Magyarországon a nők átlagosan 28 éves korukban szülik meg első gyermeküket, a 40 év alatti férfiak 70 százalékának pedig nincsen gyermeke. A neves orvosról, pszichológusról elnevezett Kopp Mária Intézet a kívánt gyermekek megszületéséért küzd – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Fűrész Tünde, az intézmény megbízott elnöke.

"Célunk az, hogy a kívánt és a tervezett gyermekek megszülessenek"

- Kopp Mária vezette be a köztudatba ezt a mondatot, amit a kormányzat is átvett, és a KINCS is egyfajta jelmondatának tekinti - mondta Fűrész Tünde. Elmondta azt is, hogy a KINCS ezt még kibővítette azzal, hogy

harmonikusan működő családok nélkül nincs jól működő társadalom sem.

A Kopp Mária Intézet feladata, hogy demográfiai kutatásokkal segítse a kormány népesedéspolitikájának kialakítását. Ebben a munkában egyetemek, civil szervezetek és más kutatóintézetek együttműködésére is számítanak – mondta Fűrész Tünde.

"A Corvinus egyetemen indul a családpolitikai elemző szakirány, amelyhez az intézet ösztöndíjlehetőséget biztosít.

Most indul egy közös kutatásunk a Nemzetpolitikai Kutatóintézettel a határon túl élő magyar családokról, de nagyon fontos partnerünk a KSH Népességtudományi Intézete is."

A megbízott elnök a Kopp Mária Intézet Nemzetközi Irodájának munkájára is felhívta a figyelmet. Az iroda a magyar családpolitikai eredmények külföldi bemutatására, illetve a világban kifejlesztett jó gyakorlatok magyarországi meghonosítására hivatott.

Bölcsődei reform

A bölcsődei reform, a férőhelyek számának növekedése és az egyre népszerűbb atipikus munkavállalási formák segítik a munka és család összeegyeztetését a nők számára.

A demográfiai problémák leküzdésének kulcskérdése a munka és a család összeegyeztetése

- szögezte le Fűrész Tünde.

"A családok anyagi biztonságát leginkább a munka jövedelem adja, és nem mindegy, hogy egy keresőn nyugszik a család anyagi biztonsága, vagy másfél vagy két keresőn" - mondta. Ennek érdekében már eddig is számos intézkedést tettek, de van még bőven teendőjük. Szeretnék elérni, hogy

"a munkavállalás, és a gyermekvállalás ne egymást kizáró, hanem inkább egymást erősítő tényező legyen."

Szerinte a munkaerőhiányos gazdaság ki fogja kényszeríteni, hogy azokat az atipikus foglalkoztatási formákat is alkalmazzák a munkáltatók, amelyeket a törvény biztosít.

Fűrész Tünde hozzátette, növekszik a nők foglalkoztatása Magyarországon, így szükség van a bölcsődei rendszer rugalmas bővítésére is.

"Egyre nagyobb szükség van arra, hogy legyenek bölcsődei férőhelyek, de ez nem mindenhol megoldható. Ezért alakítottunk ki új bölcsődei formákat, mini bölcsődét, családi bölcsődét, illetve a munkahelyi bölcsődét. Emellett kimondtuk azt a fő szabályt, hogy minden olyan településen, ahol 40-nél több három év alatti gyermek van, ott kell valamiféle bölcsődét működtetni".

Jelenleg

jelenleg közel 48 ezer bölcsődei férőhely van Magyarországon, a kormány tervei szerint 2020-ra pedig 60 ezerre nő ez a szám.

Van még több mint száz mini bölcsőde, és pályázatok segítségével újabbak épülnek, továbbá létezik Magyarországon több mint ezer családi bölcsőde is.