Veszélyben a balatoni települések

A Balaton mai átlagvízállása 127 centiméter – tájékoztatott Siklós Gabriella. Ennek oka, hogy a kiemelkedően csapadékos decemberben nagyon sok volt a vízgyűjtő területekről történő hozzáfolyás – tette hozzá.

A február elején megnyitott Sió-zsilip másodpercenként 38 köbméter vizet ereszt ki a Balatonból, míg a Zalából és más forrásokból 26-26 köbméternyi folyik be. „Most már elértük azt, hogy kevesebb folyik be, mint amennyi ki, tehát a vízszint nagyon-nagyon lassan csökkenni fog a most következő napokban” – hangsúlyozta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Ám az előrejelzések szerint melegedés következik, így számítani kell arra, hogy a hóban lévő vízkészlet olvadásával még több befolyás keletkezik – tette hozzá.

A magas vízszint egyelőre nem okoz gondot a déli part alacsonyan fekvő településein, bár a csatornák telítettek – mondta Siklós Gabriella. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság munkatársai folyamatosan figyelik ezeket a területeket, hiszen számítani lehet arra, hogy következő néhány hétben megérkezhetnek az erős böjti szelek, melyek már okozhatnak gondot ilyen magas vízállás mellett – tette hozzá a szóvivő.

